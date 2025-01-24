Как прожить 2025 год Змеи в благодати: 5 секретных действий в китайский Новый год 29 января

Год Дракона ещё не закончился. По крайней мере, пока не наступил китайский Новый год. В 2025 году его встречают 29 января в 20:36 по пекинскому времени (это время наступления новолуния). В Москве в этот момент будет середина дня, а точное время — 15:36. Только 29 января полноценно наступит год Змеи по китайскому гороскопу. В Поднебесной сложилось множество традиций, связанных с этим праздником. Чётко регламентировано, как следует его встречать, что подавать на стол и какие публичные мероприятия проводить в этот день. В материале рассказываем, как встречать китайский Новый год Змеи 2025.

Как устроен китайский календарь

Китайский календарь — лунный, а ещё в нём насчитывают целых 24 сезона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kate Nag

Восточный календарь, многогранный и таинственный, всегда завораживал иностранцев. В Китае было представлено множество систем отсчёта времени, при этом одновременно. За рабочие будни китайцев отвечает солнечный календарь «нунли», а за праздники — лунно-солнечный, «иньянли». Так, начало месяцев в Китае отсчитывается с новолуния, а собственно Новый год — это второе новолуние после зимнего солнцестояния. Поэтому дата китайского Нового года переходящая: в 2024 году он начался 10 февраля, а в 2025-м начнётся 29 января. Более того, в китайском календаре существует не 4 сезона, а целых 24 — от «Начала весны» до «Больших холодов» через «Ясно и светло» и «Пору пробуждения личинок». Ещё, что интересно, в восточном летосчислении 29 января наступит 4722 год.

Год Змеи по китайскому гороскопу

По китайскому гороскопу каждый год оказывается под покровительством одного из 12 священных животных. Фото © «Шедеврум»

В китайском гороскопе каждый год находится под покровительством одного из 12 священных животных. Среди них — Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. В январе мы будем наблюдать процесс перехода от Дракона к Змее. Китайский год — это лунный год, поэтому он на 10–11 дней короче западного. Помимо 12 животных зодиака энергетика года китайцами определяется по пяти элементам стихий: металлу, дереву, воде, огню и земле. Вместе они создают 10-летний цикл «небесных стволов»: каждый элемент покровительствует двум годам подряд, сначала в форме «ян», а потом в форме «инь». Наступающий год станет годом Деревянной Змеи в «женской» форме, а 2024-й был годом Деревянного Дракона в форме «мужской».

Год Деревянной Змеи 2025 в целом несёт в себе энергетику достижения новых высот. Рептилия поощряет амбиции, а также наделяет свой период энергией обновления и трансформации. Идеальный год, чтобы воплотить в реальность даже самые смелые мечты. То, что предстоящий год находится под влиянием мягкой женской энергии Дерева, сделает его благополучным и снизит вероятность конфликтов с близкими до минимума.

Как встретить китайский Новый год Змеи 29 января

Для встречи китайского Нового года можно украсить дом красными фонарями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

В целом встреча китайского Нового года может быть чем-то похожа на встречу западного праздника. Можно вручить родным и близким символические подарки, украсить дом, накрыть на стол. Можно также посетить массовые мероприятия, которые традиционно устраивает в праздничный день Посольство КНР в Москве. Постарайтесь встретить праздник в зелёной, фиолетовой, серой, оранжевой или жёлтой цветовой гамме. В качестве парфюма выберите древесные и мускусные тона.

Что должно быть в доме на китайский Новый 29 января

Перед китайским Новым годом в Поднебесной принято украшать дом: это нужно, чтобы защититься от чудовища по имени «Нянь» (в переводе означает «год»). Чтобы отвадить монстра, жилище снаружи украшают узорами из красной бумаги и развешивают красные фонари. Если вы хотите встретить китайский Новый год так, как это делают в Азии, заранее озаботьтесь праздничным декором.

Помимо красных фонариков можно украсить дом традиционными картинками няньхуа, а двери — парными надписями с пожеланиями счастья и благополучия. Те самые фонарики, кстати, можно сделать из бумаги или шёлка и украсить изображениями символа года.

Китайский Новый год Змеи: что поставить на стол 29 января

На китайский Новый год логично приготовить азиатские блюда. Например, утку по-пекински, пельмени Цзяоцзы, которые должны способствовать рождению сыновей, жареную рыбу, весенние блинчики, салат Ю-Шен или рисовую лапшу с креветками. Жареный цыплёнок — тоже популярное для китайцев новогоднее блюдо, как и мраморные яйца, сваренные в смеси из чёрного чая, соевого соуса, корицы и чёрного перца.

В качестве десертов на китайский Новый год традиции Поднебесной предлагают лунный пирог Юэбин с иероглифами, Чжимацю, сладкие шарики из кунжута и клейкого риса, обжаренное в арахисовом масле тесто Махуа. Главная сладость праздника — это Няньгао, рисовое печенье с сахаром и кокосовым молоком.

Китайские традиции встречи Нового года

На китайский Новый год принято дарить мандарины, ходить в гости к родственникам и устраивать красочные представления, например танцы дракона и льва. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mahbub04047

В Китае за всю историю нации, которая насчитывает более двух тысячелетий, сложились многочисленные яркие традиции празднования начала Нового года. Некоторые из них чем-то походи на наши, русские, некоторые кардинально различаются.

Вот несколько традиций китайского Нового года, соблюдать которые очень важно. В один из пельменей Цзяоцзы, о которых мы рассказывали выше, кладут монетку. Того, кому достанется эта монетка, весь год будет сопровождать удача.

Празднование китайского Нового года продолжается пятнадцать дней. Всё это время в Поднебесной официальные выходные.

Традиция обмена мандаринами. Нужно обязательно взять с собой два мандарина, если идёте к кому-то в гости; от хозяев вы тоже получите два мандарина, но уже других.

Самый популярный подарок — это Хунбао, красный конверт с деньгами.

Первые пять дней нового года китайцы ходят в гости к родственникам и соседям.

Остальные десять дней посвящены народным гуляниям с красочными представлениями. Среди них танец льва, когда танцоры проходят по улице внутри большой фигуры льва, и танец дракона, когда команда акробатов проносит по улице на шестах фигуру дракона так, чтобы её движения были волнообразными.