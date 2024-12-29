Что нельзя ставить на новогодний стол: Эти блюда приведут Зелёную Змею в ярость

Новый, 2025 год станет годом Зелёной Деревянной Змеи по китайскому гороскопу. Но не все закуски подойдут Змее: есть несколько блюд, которые в этот Новый год под запретом. Расскажем вам о них в этом материале.

Копчёности

В Новый год 2025 придётся отказаться от копчёного мяса и рыбы: такие закуски совсем не нравятся Зелёной Змее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / from my point of view

Любое копчёное блюдо не по нраву Змее. Это включает в себя окорок, колбасу и прочие копчёные деликатесы. Обычные мясные деликатесы на новогодний стол ставить не можно, а нужно: Змея их очень любит. Кроме того, Змея хорошо относится к фруктам, так что можно именно ими заменить запретную для Нового года 2025 копчёную колбасу.

Красное мясо

Не стоит ставить на новогодний стол любой вид мяса, кроме мяса птицы. Это особенно относится к мясу рептилий: оно под строгим запретом. Фото © Freepik / timolina

Красное мясо и мясо любых агрессивных животных под строгим запретом. К нему же относится мясо рептилий и прочее экзотическое: вы сильно разгневаете Змею, если попробуете подать что-то подобное на новогодний стол. В случае с мясом рептилий это как минимум нелогично: не стоит встречать год Змеи мясом змеи.

Полуфабрикаты

Полуфабрикаты — странный выбор для новогоднего меню, но в Новый год 2025 они и вовсе запрещены. Фото © Freepik / KamranAydinov

Полуфабрикаты не являются новогодним блюдом в принципе, а в год Зелёной Змеи они вовсе запрещены. Забудьте про наггетсы и чебуреки: они точно не подходят для праздничного стола в 2025 году. Вместо полуфабрикатов попробуйте сделать салат в виде змеи: в отличие от настоящего символа года лёгкий тематический кулинарный дизайн в виде змеи на столе не возбраняется. Кроме того, готовить такой салат всей семьёй гораздо веселее, чем разогревать в СВЧ-печи какие-то бургеры!

Бобовые

Бобовые тоже не стоит ставить на праздничный стол, встречая 2025 год. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Бобовые Змее тоже не нравятся. Постарайтесь обойтись без них в новогоднюю ночь 2025. Это, конечно, нанесёт удар по главной звезде любого новогоднего стола, салату оливье, но зато будет повод приготовить его без участия бобовых, например гороха, фасоли или нута. Бобовые можно заменить крупами, например булгуром или киноа.

Торты и десерты с жирным кремом

Десерты с жирным, калорийным кремом тоже не подойдут для встречи 2025 года. Фото © Freepik

Торты с жирным кремом — ещё одно не подходящее Змее блюдо. Лучше сменить их на лёгкие десерты. Змея очень печётся о количестве калорий в новогодних закусках: чем меньше калорий в десерте, тем для Змеи лучше. От чизкейка и маскарпоне придётся отказаться, а вот диетические вафли с творогом или зефир в качестве десертов отлично подойдут.