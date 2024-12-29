Тест: Ответьте всего на 5 вопросов и узнайте, какое блюдо мгновенно принесёт удачу в новом году

В новогоднюю ночь витает особая, волшебная атмосфера, а каждый из нас надеется на исполнение желаний. Именно в этот момент происходит встреча реальности и магии! Мы украшаем дом, выбираем наряд и, конечно, задумываемся о праздничном столе. Но что делать, если хочется внести в свой праздник немного мистики и уюта, а фантазии хватает только на оливье и тарталетки с икрой? Этот тест позволит узнать, какое блюдо может стать вашим талисманом на следующий год, привлечь удачу и наполнить вечер ароматом чудес!