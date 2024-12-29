Чёрная луна в Козероге: Новолуние 31 декабря 2024 года станет проклятьем или благословением

Удивительно, но прям под конец 2024 года, 31 декабря, случится мощное астрологическое событие — наступит чёрная луна! Из-за чего несколько первых дней 2025 года будут достаточно тяжёлыми: луна на время пропадёт с небосклона. Что такое чёрная луна, когда точно наступит новолуние и как отразится такое совпадение на знаках зодиака, решивших беззаботно встретить Новый год Змеи 2025? Подробно рассказывает Life.ru.

Что такое чёрная луна и стоит ли её бояться

Чёрная луна 31 декабря: что это такое и как отразится на жизни представителей знаков зодиака. Фото © «Шедеврум»

Загадочное явление под названием «чёрная луна» не имеет единого определения. Этот термин — собирательный образ, обозначающий ряд редких событий, связанных с новолуниями или их полным отсутствием в месяце.

В некоторых случаях чёрной луной называют второе новолуние в одном календарном месяце, как в нашем случае, в других — третье из четырёх новолуний, происходящих за один астрономический сезон. А бывает и так, что в месяце и вовсе отсутствуют и новолуние, и полнолуние — и это тоже трактуется как чёрная луна. Вот такой интересный феномен нам попался прямо под конец 2024 года. Совпадение? Не думаем…

Когда будет второе новолуние в декабре

Последнее новолуние 2024 года и одновременно первое новолуние 2025-го наступит уже 31 декабря. Фото © «Шедеврум»

Второе новолуние декабря наступит под конец 2024 года и совпадёт с последним днём уходящего года. 31 декабря, в 01:28 по московскому времени, случится новолуние. Начало лунного цикла всегда непростое время. Оно сильно отражается на самочувствии людей: у многих в эти дни повышается тревога, снижается работоспособность, появляется немотивированная агрессия… Но есть и хорошие новости! Начало лунного цикла — это всегда время новых начинаний.

Что означает новолуние в Козероге 31 декабря

Новолуние 31 декабря пройдёт в знаке зодиака Козерог: это идеальное время для продумывания чётких планов на будущее. Фото © «Шедеврум»

Последний ретроградный Меркурий 2024 прошёлся по знакам Земли и Воды: период «кусающейся» в Стрельце планеты был для них очень тяжёлым. Чёрная луна — компенсация за ноябрьско-декабрьские неудачи. Теперь светило в фазе Козерога, так что знаки Земли у него в фаворе. И вообще, это новолуние будет относительно спокойным. Во время чёрной луны лучше погрузиться в интроспекцию и подумать об отношениях с самим собой и высшей силой. Созвездие Козерога, под знаком зодиака которого пройдёт новолуние 31 декабря, наполняет этот астрономический момент энергией дисциплины, ответственности и структурности. Это идеальное время для выстраивания стратегий и продумывания чётких планов на будущее.

Новолуние 31 декабря: как отразится на знаках зодиака

Чего ждать зодиакальному кругу от первого новолуния 2025 года? Фото © «Шедеврум»

Представители стихии Земли и Воды теперь могут спать спокойно: новолуние в знаке зодиака Козерог принесёт им множество приятных вещей. Первое новолуние 2025 года подарит спокойную энергию обновления и будет благоволить новым начинаниям. Расскажем подробнее, каким знакам зодиака чего именно стоит ждать начиная с 31 декабря.

Земные знаки зодиака — Телец, Дева и Козерог

Знаки зодиака стихии Земли: Телец, Дева и Козерог. Для них новолуние будет удачным. Фото © «Шедеврум»

Для людей, чья дата рождения прошла под знаками зодиака Телец, Дева и Козерог, новолуние 31 декабря будет приятным приключением. Козероги по гороскопу в особенности это почувствуют: для них звёзды подготовили небывалую удачу буквально во всех сферах. Рождённые под знаками Девы и Тельца могут встречать Новый год 2025 спокойно: чёрная луна подарит стабильность в финансовой, профессиональной и эмоциональной сферах.

Водные знаки зодиака — Рак, Скорпион и Рыбы

Знаки зодиака стихии Воды: Рак, Скорпион и Рыбы. Новолуние будет насыщено творческой энергией, а также отлично подойдёт для анализа и интроспекции. Фото © «Шедеврум»

Если по гороскопу вы Рак, Скорпион или Рыбы, то для вас новолуние станет временем спокойствия и глубокой оценки своих чувств и желаний. 31 декабря — отличная возможность провести глубокий анализ своих отношений с людьми: может быть, всё это время вы что-то делали не так? Кроме того, чёрная луна 31 декабря для знаков зодиака стихии Воды несёт в себе сильную творческую энергию: идеальный момент для того, чтобы выразить себя в искусстве.

Воздушные знаки зодиака — Водолей, Весы, Близнецы

Для рождённых под знаками зодиака воздушной стихии первые дни 2025 года будут опасными. Фото © «Шедеврум»

Для воздушных знаков зодиака — Водолея, Близнецов, Весов — чёрная луна 31 декабря несёт в себе ряд опасностей. Наиболее неблагоприятными будут первые дни года, вплоть до 5 января. В это время светило будет почти не видно, из-за чего может сильно пострадать ваше здоровье, как душевное, так и физическое. Постарайтесь уделять своему самочувствию максимум внимания и откажитесь от обильных праздничных возлияний.

Огненные знаки зодиака — Овен, Лев, Стрелец

Людям, кто родился под знаками зодиака Огня, в новолуние 31 декабря стоит опасаться ссор с близкими. Фото © «Шедеврум»

Из-за вечной борьбы стихий Земли и Огня именно Овнам, Львам и Стрельцам по гороскопу во время чёрной луны будет труднее всего. Будьте в эти дни крайне осторожными, особенно с финансами: могут произойти внезапные и значительные траты. Если по гороскопу вы Овен, Стрелец или Лев, опасайтесь в новолуние 31 декабря ссор с близкими. Помните: лучше немного потерпеть уязвлённое самолюбие, чем разрушить отношения со значимым человеком.

Что можно и чего нельзя делать в новолуние 31 декабря

В новолуние 31 декабря не стоит делать уборку, зацикливаться на прошлом, ссориться и расставаться. Фото © «Шедеврум»

Новолуние — это время, когда некоторые действия находятся под строгим запретом, так как могут принести вам неудачу. Так, в период чёрной луны 31 декабря лучше не делать уборку и отложить на другой период вынос на свалку старых вещей. Зацикливаться на прошлом в новолуние в Козероге тоже не стоит — это время новый нейронных связей, знакомств и начинаний. Вы помешаете энергии обновления повлиять на вас, если будете слишком много внимания уделять прошлому. Кроме того, на растущую луну не стоит драться или ссориться — это может негативно повлиять на весь следующий год. Расставаться в новолуние 31 декабря тоже не стоит, вы можете потом сильно пожалеть о принятом решении.