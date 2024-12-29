Чёрная луна в Козероге: Новолуние 31 декабря 2024 года станет проклятьем или благословением
31 декабря, прямо в последний день уходящего года, нас ждёт редкое астрологическое явление, которое называется чёрной луной. Чего ждать от новолуния 31 декабря знакам зодиака?
Мистическое новолуние в знаке зодиака Козерог: чем опасна чёрная луна 31 декабря 2024 года? Обложка © «Шедеврум»
Удивительно, но прям под конец 2024 года, 31 декабря, случится мощное астрологическое событие — наступит чёрная луна! Из-за чего несколько первых дней 2025 года будут достаточно тяжёлыми: луна на время пропадёт с небосклона. Что такое чёрная луна, когда точно наступит новолуние и как отразится такое совпадение на знаках зодиака, решивших беззаботно встретить Новый год Змеи 2025? Подробно рассказывает Life.ru.
Что такое чёрная луна и стоит ли её бояться
Чёрная луна 31 декабря: что это такое и как отразится на жизни представителей знаков зодиака. Фото © «Шедеврум»
Загадочное явление под названием «чёрная луна» не имеет единого определения. Этот термин — собирательный образ, обозначающий ряд редких событий, связанных с новолуниями или их полным отсутствием в месяце.
В некоторых случаях чёрной луной называют второе новолуние в одном календарном месяце, как в нашем случае, в других — третье из четырёх новолуний, происходящих за один астрономический сезон. А бывает и так, что в месяце и вовсе отсутствуют и новолуние, и полнолуние — и это тоже трактуется как чёрная луна. Вот такой интересный феномен нам попался прямо под конец 2024 года. Совпадение? Не думаем…
Когда будет второе новолуние в декабре
Последнее новолуние 2024 года и одновременно первое новолуние 2025-го наступит уже 31 декабря. Фото © «Шедеврум»
Второе новолуние декабря наступит под конец 2024 года и совпадёт с последним днём уходящего года. 31 декабря, в 01:28 по московскому времени, случится новолуние. Начало лунного цикла всегда непростое время. Оно сильно отражается на самочувствии людей: у многих в эти дни повышается тревога, снижается работоспособность, появляется немотивированная агрессия… Но есть и хорошие новости! Начало лунного цикла — это всегда время новых начинаний.
Что означает новолуние в Козероге 31 декабря
Новолуние 31 декабря пройдёт в знаке зодиака Козерог: это идеальное время для продумывания чётких планов на будущее. Фото © «Шедеврум»
Последний ретроградный Меркурий 2024 прошёлся по знакам Земли и Воды: период «кусающейся» в Стрельце планеты был для них очень тяжёлым. Чёрная луна — компенсация за ноябрьско-декабрьские неудачи. Теперь светило в фазе Козерога, так что знаки Земли у него в фаворе. И вообще, это новолуние будет относительно спокойным. Во время чёрной луны лучше погрузиться в интроспекцию и подумать об отношениях с самим собой и высшей силой. Созвездие Козерога, под знаком зодиака которого пройдёт новолуние 31 декабря, наполняет этот астрономический момент энергией дисциплины, ответственности и структурности. Это идеальное время для выстраивания стратегий и продумывания чётких планов на будущее.
Новолуние 31 декабря: как отразится на знаках зодиака
Чего ждать зодиакальному кругу от первого новолуния 2025 года? Фото © «Шедеврум»
Представители стихии Земли и Воды теперь могут спать спокойно: новолуние в знаке зодиака Козерог принесёт им множество приятных вещей. Первое новолуние 2025 года подарит спокойную энергию обновления и будет благоволить новым начинаниям. Расскажем подробнее, каким знакам зодиака чего именно стоит ждать начиная с 31 декабря.
Земные знаки зодиака — Телец, Дева и Козерог
Знаки зодиака стихии Земли: Телец, Дева и Козерог. Для них новолуние будет удачным. Фото © «Шедеврум»
Для людей, чья дата рождения прошла под знаками зодиака Телец, Дева и Козерог, новолуние 31 декабря будет приятным приключением. Козероги по гороскопу в особенности это почувствуют: для них звёзды подготовили небывалую удачу буквально во всех сферах. Рождённые под знаками Девы и Тельца могут встречать Новый год 2025 спокойно: чёрная луна подарит стабильность в финансовой, профессиональной и эмоциональной сферах.
Водные знаки зодиака — Рак, Скорпион и Рыбы
Знаки зодиака стихии Воды: Рак, Скорпион и Рыбы. Новолуние будет насыщено творческой энергией, а также отлично подойдёт для анализа и интроспекции. Фото © «Шедеврум»
Если по гороскопу вы Рак, Скорпион или Рыбы, то для вас новолуние станет временем спокойствия и глубокой оценки своих чувств и желаний. 31 декабря — отличная возможность провести глубокий анализ своих отношений с людьми: может быть, всё это время вы что-то делали не так? Кроме того, чёрная луна 31 декабря для знаков зодиака стихии Воды несёт в себе сильную творческую энергию: идеальный момент для того, чтобы выразить себя в искусстве.
Воздушные знаки зодиака — Водолей, Весы, Близнецы
Для рождённых под знаками зодиака воздушной стихии первые дни 2025 года будут опасными. Фото © «Шедеврум»
Для воздушных знаков зодиака — Водолея, Близнецов, Весов — чёрная луна 31 декабря несёт в себе ряд опасностей. Наиболее неблагоприятными будут первые дни года, вплоть до 5 января. В это время светило будет почти не видно, из-за чего может сильно пострадать ваше здоровье, как душевное, так и физическое. Постарайтесь уделять своему самочувствию максимум внимания и откажитесь от обильных праздничных возлияний.
Огненные знаки зодиака — Овен, Лев, Стрелец
Людям, кто родился под знаками зодиака Огня, в новолуние 31 декабря стоит опасаться ссор с близкими. Фото © «Шедеврум»
Из-за вечной борьбы стихий Земли и Огня именно Овнам, Львам и Стрельцам по гороскопу во время чёрной луны будет труднее всего. Будьте в эти дни крайне осторожными, особенно с финансами: могут произойти внезапные и значительные траты. Если по гороскопу вы Овен, Стрелец или Лев, опасайтесь в новолуние 31 декабря ссор с близкими. Помните: лучше немного потерпеть уязвлённое самолюбие, чем разрушить отношения со значимым человеком.
Что можно и чего нельзя делать в новолуние 31 декабря
В новолуние 31 декабря не стоит делать уборку, зацикливаться на прошлом, ссориться и расставаться. Фото © «Шедеврум»
Новолуние — это время, когда некоторые действия находятся под строгим запретом, так как могут принести вам неудачу. Так, в период чёрной луны 31 декабря лучше не делать уборку и отложить на другой период вынос на свалку старых вещей. Зацикливаться на прошлом в новолуние в Козероге тоже не стоит — это время новый нейронных связей, знакомств и начинаний. Вы помешаете энергии обновления повлиять на вас, если будете слишком много внимания уделять прошлому. Кроме того, на растущую луну не стоит драться или ссориться — это может негативно повлиять на весь следующий год. Расставаться в новолуние 31 декабря тоже не стоит, вы можете потом сильно пожалеть о принятом решении.
Надеемся, что первое новолуние 2025 года принесёт вам много радостных событий или, на худой конец, не сильно ударит по вашему самочувствию или финансам. Для тех, кто хотел бы почитать астрологические прогнозы на весь следующий год, у нас есть эксклюзивный рунический гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков зодиака.
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