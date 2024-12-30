Какую одежду нельзя надевать на Новый год 2025 — поругаетесь со Змеёй и отпугнёте удачу

Новый год — это время обновления, надежд и, конечно же, особых традиций. Выбор наряда на эту волшебную ночь играет не последнюю роль, ведь он способен привлечь удачу или, наоборот, отпугнуть её. Как мы знаем, 2025 год будет под покровительством Зелёной Деревянной Змеи. И этот мудрый, но и своенравный символ имеет свои предпочтения в одежде, цветах и даже фактурах. Мы уже писали, в чём нужно встречать Новый год 2025, а теперь расскажем, какие цвета нужно исключить из праздничного образа.

Чтобы избежать недоразумений и конфликтов с покровителем года и встретить праздник в гармонии и благополучии, важно знать, вещи каких цветов лучше надеть в другой день. Иначе поссоритесь с Зелёной Змеёй и лишите себя удачи на весь год! Рассказываем всё подробно и по порядку.

Чёрный цвет и год Змеи 2025

В каких цветах нельзя встречать Новый год 2025. Фото © Шедеврум

Чёрный цвет ассоциируется с тайной, неизвестностью и даже печалью. В культуре многих народов он символизирует конец и утрату. В 2025 году Змеи, который олицетворяет трансформацию и обновление, чёрный цвет в одежде может блокировать позитивные энергии и создавать атмосферу напряжённости. К тому же сочетание энергетики стихии Дерева и тёмного оттенка может притянуть к вам на праздник тёмные силы.

Синий цвет на Новый год

Синий, хотя и считается цветом спокойствия и гармонии, в контексте символа 2025 года может восприниматься как настроение холодности и дистанции. Зелёная Змея — символ, который требует от нас открытости и готовности к изменениям. Одежда синего цвета может создать барьер между вами и окружающим миром, что не позволит полностью раскрыть свой потенциал в новом году. К тому же по фэншуй стихии Воды и Дерева между собой не очень ладят.

Можно ли Новый год 2025 встречать в красном

Год Змеи 2025: Почему нельзя надевать красные вещи в новогоднюю ночь. Фото © Шедеврум

Красный цвет, несмотря на свою популярность в праздновании Нового года, в 2025 году может оказаться не самым удачным выбором. Этот оттенок символизирует страсть и агрессию, что в силах привести к конфликтам и напряжённости за новогодним столом. Змея как символ мудрости и интуиции требует от нас умения находить баланс и гармонию. А такая прямая агрессия точно придётся ей не по вкусу.

Новый год 2025: бежевый

Бежевый цвет, хотя и считается нейтральным, может восприниматься как символ безразличия и отсутствия амбиций. В год Змеи 2025 важно проявлять активность и стремление к новым достижениям. Одежда бежевого цвета может создать впечатление пассивности и нежелания двигаться вперёд. А Зелёная Змея не станет таким дарить свою удачу и расположение.

Можно ли надеть белый на Новый год 2025

Самые опасные цвета новогоднего наряда, которые оттолкнут удачу: белый. Фото © Шедеврум

С одной стороны, белый цвет ассоциируется с чистотой и новыми начинаниями. С другой стороны, в контексте года Змеи 2025 он может восприниматься как символ уязвимости и недостатка жизненной энергии. Зелёный Деревянный символ 2025 года потребует уверенности и силы, как только вступит в права владычицы года. Поэтому белоснежные наряды запросто могут лишить вас необходимой защиты и поддержки Змеи в новом году.