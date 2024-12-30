Змея оценит: В чём встречать Новый год, чтобы задобрить хозяйку 2025 года

Россиянкам, которые ещё не определились с нарядом на Новый год, дали несколько важных советов. По словам стилиста Эльвиры Янковской, хозяйка года — Деревянная Змея — любит зелёные цвета и струящиеся ткани. Чем больше шика и блеска, тем лучше.

«В Новый год добавляйте шика и блеска во все образы. Блёстки, пайетки всех размеров, металлизированные ткани, переливчатые ткани — как нельзя лучше подходят для создания новогоднего настроения», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При этом не надо наряжать себя, как ёлку. Следует грамотно сочетать блеск и фанфары с чем-то спокойным. Например, рубашку с пайетками можно надеть с широкими однотонными брюками, платье-комбинацию, расшитое стразами, дополнить нейтральной рубашкой. Сделать яркий образ можно при помощи интересных туфель, сумки и макияжа. Для удобства можно выбирать не платья, а брючные костюмы.

«Верх искусства — бархат. Такой костюм в сочетании с жемчугом точно будет нарядным», — добавила стилист.