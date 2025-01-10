Чего ждать от года Змеи 2025, если его календарь полностью совпадает с 1941 годом

Новый 2025 год календарно совпадает с одним из самых тяжёлых годов в истории России. 1941-й тоже начался со среды, и 22 июня нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Такие совпадения в календарном счёте случаются неспроста, и для их выявления разработали целую систему. Расскажем о ней подробнее.

Что такое Вечный календарь

Вечный календарь — система, которую придумали, чтобы выявлять годы, совпадающие по дням недели. Фото © Шедеврум

На самом деле многие годы календарно совпадают друг с другом по дням недели. Для того чтобы определить, какие именно, был разработан «Вечный календарь». Это система, которая может считать такие годы совпадений до бесконечности. Цикл календаря неразрывно связан с числом 28 — именно раз в 28 лет и происходит полное совпадение. Такая система счёта позволяет учитывать високосные годы и наиболее точно определяет, какой цикл вращения Земли начался с понедельника, какой — с четверга, какой, например, с пятницы. Она настроена на общепринятый григорианский календарь. Если бы нам было нужно определить, какие годы соответствуют друг другу по календарю юлианскому, мы бы использовали другую систему Вечного календаря, в которой годы повторяются по дням недели раз в 400 лет.

Какие годы совпадают по Вечному календарю

Такое совпадение, как мы уже упоминали, происходит раз в 28 лет. В системе вечного календаря можно заметить много феноменальных случаев. Например, 2025-й совпадает не только с 1941-м, но и с 1913-м — годом, когда экономика и культурная жизнь Российской империи была на взлёте, а также с 2014-м — годом возвращения Крыма. К тому же 2021 год полностью совпадал с 1937-м и даже с 1993-м — годом расстрела Белого дома. Революционный 1917-й совпадает с 1945-м, годом Великой Победы. А «вернуть себе свой 2007-й» можно будет ровно через десять лет — в 2035-м.

Какие события связаны с Вечным календарём

Годы начала и окончания Великой Отечественной войны календарно совпадают с важными датами из истории России. Фото © Шедеврум

Итак, годы Великой Отечественной войны на самом деле тесно переплетены с другими важными датами в истории нашей страны. Кроме 1941 года 2025-й будет полным двойником знаменитого 1913-го, последнего счастливого года перед Первой мировой и года возвращения Крыма в родную гавань, то есть 2014-го. Есть даже забавное совпадение: 1969-й, ещё один двойник 2025-го, считается годом появления субкультуры скинхедов. Вернее, её самой старой, традиционной, ветви: в то время это была субкультура, основанная на определённом стиле одежды и танцах под ямайскую музыку, и с радикальными националистическими движениями она не имела ничего общего. Также тесно связаны 1945 и 1917 годы: победа в Великой Отечественной произошла в год – близнец Октябрьской революции. А 1989-й, год революций в странах Восточного блока, совпадает с 1905-м, который в Российской империи тоже ознаменовался революцией.

Оказывается, 2025-й и 1941-й — годы Змеи. Но не только они

Великая Отечественная война началась в год Металлической Змеи. Фото © Шедеврум

Мы не сдержали любопытства и заглянули ещё и в китайский гороскоп. По этой системе каждому году присваивается одно из 12 животных-покровителей. Оказалось, что 2025-й и 1941-й находятся под властью одного и того же животного — Змеи. Но начало Великой Отечественной — это не единственная тяжёлая дата, которая совпала с годом Змеи. Эта величественная рептилия покровительствовала революционным 1905 и 1917 годам, кроме того, год Змеи стал годом смерти Сталина — это был 1953-й. И печальный 1989-й тоже был годом этой рептилии! А ещё Змея покровительствовала 1977-му — году, который считается знаковым для субкультуры панков. При этом 1977-й и 1917-й — годы Огненной Змеи, 1941-й — это Металлическая Змея, 1953-й — Водяная Змея, а вот наступивший 2025-й является годом Деревянной Змеи.

Чего ожидать от 2025 года

Обилие странных совпадений в Вечном календаре может немного пугать, но есть все шансы, что год Деревянной Змеи будет достаточно спокойным. Фото © Шедеврум

С одной стороны, столько совпадений в календаре и подозрительная кучность исторических событий на годы Змеи — тревожный знак. В чём-то 2025-й действительно будет переломным моментом. Возможны какие-то социальные потрясения или природные катаклизмы. Например, пожары в США. Но есть и хорошие новости: Деревянная Змея обычно более щадящая, чем все остальные виды змей. Повторения 1941 года, скорее всего, ожидать не стоит, хотя и рассчитывать на спокойный, тихий год тоже неверно. Факт остаётся фактом: даже среди бушующих исторических событий нужно как можно больше времени уделять простым и нематериальным человеческим ценностям: семье, вере и любви.