Не только «Ночной дозор»: 10 лучших фильмов с Константином Хабенским

Константину Хабенскому завтра исполнится 53 года. У актёра обширная фильмография: он снимается с 1991 года, на счету более сотни кинокартин, причём совершенно разноплановых: это боевики, комедии, исторические драмы… Рассказываем, какие фильмы мы считаем самыми лучшими.

1. Женская собственность (1998)

Константин Хабенский сыграл абитуриента театрального училища, влюблённого в преподавательницу из приёмной комиссии. Фото © Кадр из фильма «Женская собственность», режиссёр Дмитрий Месхиев, сценаристы Наталья Чепик, Юрий Коротков, Валентин Черных / Kino-teatr.ru

Один из первых фильмов Хабенского. По жанру это лёгкая мелодрама о любви студента к преподавательнице из приёмной комиссии. Константин играет Андрея Калинина, поступающего в театральное училище. Его пассия — Елизавета Каминская, актриса, поразившая парня в детстве, её играет Елена Сафонова.

2. Ночной дозор (2004)

Самый культовый фильм с Константином Хабенским: это один из первых российских боевиков. Фото © Кадр из фильма «Ночной дозор», режиссёр Тимур Бекмамбетов, сценаристы Тимур Бекмамбетов, Сергей Лукьяненко / Kinopoisk

Это фильм, после которого Хабенский стал всенародно любимой звездой. Боевик Тимура Бекмамбетова, настолько насыщенный передовыми спецэффектами и продакт-плейсментом, что его в шутку называли рекламным роликом, привлекает внимание аудитории даже спустя 20 лет. Для тех, кто застал начало нулевых, он предоставляет отличную возможность вспомнить молодость, а те, кто не застал эти времена, любят картину за погружение в ностальгию, ставшую в 2020-х трендовой. По сюжету в мире существует баланс между силами света и тьмы, за соблюдением которого следят Дневной и Ночной дозоры. Это одновременно и магические ордены, и своеобразная полиция среди волшебников, вампиров, оборотней и прочей нечисти. Ночной дозор состоит из светлых магов, следящих за злыми силами, а Дневной — из тёмных, которые следят за тем, не нарушают ли светлые законов. Антон Городецкий, сотрудник Ночного дозора, оказывается втянутым в противостояние, которое может нарушить хрупкий баланс и привести к войне между сторонами.

3. Адмиралъ (2008)

В фильме «Адмиралъ» Хабенский играет адмирала Колчака. Фото © Кадр из фильма «Адмиралъ», режиссёр Андрей Кравчук, сценаристы Владимир Валуцкий, Зоя Дзюбло / Kinopoisk

Первая историческая драма Хабенского. В фильме он играет Александра Колчака, русского адмирала и лидера Белого движения, в начале 1920-х правившего на Дальнем Востоке. Это пронзительная история борьбы русского дворянства не только за свои убеждения, но и за свою жизнь. Через сюжет фильма сквозной линией проходит история любви Колчака к Анне Тимирёвой на фоне ужасов гражданской войны.

4. Географ глобус пропил (2013)

Константин Хабенский играет учителя географии Виктора Служкина. Фото © Кадр из фильма «Географ глобус пропил», режиссёр Александр Велединский, сценаристы Александр Велединский, Рауф Кубаев, Валерий Тодоровский / Kinopoisk

Один из культовых фильмов с участием Константина Хабенского. Это блестящая трагикомедия о школьном учителе географии Викторе Служкине, который ведёт борьбу с внутренним кризисом, пороками системы образования и проблемами в личной жизни. Служкин был уволен из НИИ, работа ему не нравится, дети раздражают и кажутся неразвитыми как личности, а жену и вовсе приходится уступить лучшему другу. Фильм снят по одноимённому роману Алексея Иванова.

5. Война миров Z (2013)

Здесь Хабенский появляется лишь в эпизодической роли, но это его первый голливудский фильм. Фото © Кадр из фильма «Война миров Z», режиссёр Марк Форстер, сценаристы Дрю Годдард, Дэймон Линделоф, Мэттью Майкл Карнахан / Kinopoisk

Это единственный голливудский фильм в фильмографии Хабенского. Постапокалиптический боевик с Брэдом Питтом в главной роли. Американская киноиндустрия превратила роман Герберта Уэллса о вторжении на Землю инопланетян в целую франшизу, а в Z-версии добавила даже зомби. Константин Хабенский в фильме появляется в эпизодической роли врача.

6. Ёлки 1914 (2014)

«Ёлки 1914» — новогодняя комедия о дореволюционной России, где Хабенский сыграл офицера-фронтовика. Фото © Кадр из фильма «Ёлки 1914», режиссёры Ольга Харина, Тимур Бекмамбетов, Заур Засеев и др., сценаристы Илья Цофин, Ольга Харина, Анна Матисон и др. / Kinopoisk

Новогодняя комедия, которая объединяет шесть маленьких новелл о жизни в дореволюционной России. Константин Хабенский снялся в истории «Царские ёлки»: здесь он играет офицера-фронтовика, который помогает раненому офицеру в госпитале во время Первой мировой войны. Кстати, Константин Хабенский неизменно появляется в каждых «Ёлках» в том или ином виде: либо как закадровый голос, либо в качестве актёра.

7. Собибор (2018)

В «Собиборе» Хабенский сыграл лейтенанта Печерского, спасшего более 600 узников концлагеря. Фото © Кадр из фильма «Собибор», режиссёр Константин Хабенский, сценаристы Константин Хабенский, Александр Адабашьян, Анна Чернакова и др. / Kinopoisk

Это один из самых серьёзных фильмов Хабенского, так как в киноленте затрагиваются события, связанные с холокостом. Сюжет драмы исторический — это фильм о восстании в нацистском концлагере Собибор, организованном советским офицером Александром Пехорским (в фильме он стал Печерским). История героического сопротивления и силы духа в условиях кромешного ужаса концлагерей. Самое главное: Собиборское восстание было успешным, из лагеря удалось вывести около 600 человек.

8. Майор Гром: Игра (2024)

«Майор Гром» — русский супергеройский фильм, где Хабенский играет психиатра Рубинштейна. Фото © Кадр из фильма «Майор Гром: Игра», режиссёр Олег Трофим, сценаристы Артём Габрелянов, Николай Шишкин, Екатерина Краснер и др. / Kinopoisk

«Майор Гром» — это один из первых русских супергеройских боевиков, снятых по известной серии комиксов. Фильм «Игра», как и предыдущие части, рассказывает о харизматичном и принципиальном майоре полиции Игоре Громе, который противостоит преступникам и суперзлодеям. События фильма происходят через год после последней части, «Чумного доктора», во время которой Игорь Гром поймал бизнесмена и филантропа, на деле оказавшегося серийным убийцей. В «Игре» Гром обнаруживает странное объединение наёмников, к которым принадлежит друг детства серийного убийцы из предыдущей части, Разумовского. Константин Хабенский играет харизматичного психиатра Рубинштейна.

9. Чемпион мира (2021)

В фильме «Чемпион мира» Хабенский играет гроссмейстера Виктора Корчного. Фото © Кадр из фильма «Чемпион мира», режиссёр Алексей Сидоров, сценарист Алексей Сидоров / Kinopoisk

Историческая спортивная драма о легендарной шахматной партии между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и его соперником Виктором Корчным, которая состоялась в 1978 году на Филиппинах. Константин Хабенский играет Корчного, показывая сложную личность шахматного гроссмейстера. Хабенский прекрасно справился с ролью недавно эмигрировавшего из СССР шахматиста, передав сложную психологию мастера. Без него невозможно представить напряжённые сцены шахматных партий.

10. Сто лет тому вперёд (2024)

«Сто лет тому вперёд» — новый детский научно-фантастический фильм, в котором Хабенский сыграл профессора Селезнёва из серии книг об Алисе из «Тайны третьей планеты». Фото © Кадр из фильма «Сто лет тому вперёд», режиссёр Александр Андрющенко, сценаристы Андрей Золотарёв, Александр Андрющенко, Ксения Мирошник и др. / Kinopoisk

Детский научно-фантастический фильм, вольная фантазия на тему серии книг Кира Булычёва. Главной героиней, естественно, становится Алиса, которая встречает обычного русского школьника из 2024 года Колю Герасимова. Эта встреча принесёт им немало приключений: Алисе важно найти любые сведения о своей маме, погибшей в борьбе с космическими пиратами. Хабенский сыграл здесь профессора Селезнёва.