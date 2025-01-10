Виктория Боня в аэропорту «украла» чемодан известного бизнесмена
Виктория Боня в аэропорту Монако прихватила чемодан бизнесмена Яна Яновского
Блогерша Виктория Боня в аэропорту Монако прихватила с собой чужой чемодан. Об этом рассказал бизнесмен Ян Яновский, который и стал жертвой цепких лап российской инфлюенсерши.
Тот самый чемодан. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yanyanovskiy
В социальных сетях он поведал, что по прибытии в Монако не смог найти свой чемодан в зоне выдачи багажа. Бизнесмен оформил все необходимые документы в аэропорту и стал ждать, когда его сумка найдётся. На утро в чемодане сработал маячок AirTag, который указал на дом Бони. Предприниматель связался с ней через знакомых и выяснил, что его саквояж всё это время находился у неё. Некоторые пользователи в Сети отметили, что блогерша взяла именно лишний чемодан, а не перепутала сумки, ведь «украденный» кейс ярко-синего цвета, поэтому странность в этой ситуации присутствует.
Ранее Виктория Боря Боня попала в политический конфуз. Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить её гражданства РФ за то, что она поддержала Александра Усика в бою против британца Тайсона Фьюри. Блогерша посетила боксёрский поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Кроме того, после этого общественники призвали проверить её на финансирование ВСУ.
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