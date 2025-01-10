Виктория Боня в аэропорту «украла» чемодан известного бизнесмена

В социальных сетях он поведал, что по прибытии в Монако не смог найти свой чемодан в зоне выдачи багажа. Бизнесмен оформил все необходимые документы в аэропорту и стал ждать, когда его сумка найдётся. На утро в чемодане сработал маячок AirTag, который указал на дом Бони. Предприниматель связался с ней через знакомых и выяснил, что его саквояж всё это время находился у неё. Некоторые пользователи в Сети отметили, что блогерша взяла именно лишний чемодан, а не перепутала сумки, ведь «украденный» кейс ярко-синего цвета, поэтому странность в этой ситуации присутствует.