Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 13:16

Виктория Боня в аэропорту «украла» чемодан известного бизнесмена

Виктория Боня в аэропорту Монако прихватила чемодан бизнесмена Яна Яновского

Блогерша Виктория Боня в аэропорту Монако прихватила с собой чужой чемодан. Об этом рассказал бизнесмен Ян Яновский, который и стал жертвой цепких лап российской инфлюенсерши.

Тот самый чемодан. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yanyanovskiy

Тот самый чемодан. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yanyanovskiy

В социальных сетях он поведал, что по прибытии в Монако не смог найти свой чемодан в зоне выдачи багажа. Бизнесмен оформил все необходимые документы в аэропорту и стал ждать, когда его сумка найдётся. На утро в чемодане сработал маячок AirTag, который указал на дом Бони. Предприниматель связался с ней через знакомых и выяснил, что его саквояж всё это время находился у неё. Некоторые пользователи в Сети отметили, что блогерша взяла именно лишний чемодан, а не перепутала сумки, ведь «украденный» кейс ярко-синего цвета, поэтому странность в этой ситуации присутствует.

Боне прилетел ответный иск за слова о жутких шрамах матери после подтяжки
Боне прилетел ответный иск за слова о жутких шрамах матери после подтяжки

Ранее Виктория Боря Боня попала в политический конфуз. Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить её гражданства РФ за то, что она поддержала Александра Усика в бою против британца Тайсона Фьюри. Блогерша посетила боксёрский поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Кроме того, после этого общественники призвали проверить её на финансирование ВСУ.

Обложка ©

Telegram / v_bonya

Александра Мышляева
  • Новости
  • Виктория Боня
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar