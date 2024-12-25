Боне прилетел ответный иск за слова о жутких шрамах матери после подтяжки
Пластический хирург Иванчук подал иск о защите чести и достоинства на Боню
Виктория Боня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya
Блогерше Виктории Боне, 68-летняя мама которой разбирается в суде с пластическим хирургом из Дубая, прилетел ответный иск от него — о защите чести и достоинства. Врач считает, что телеведущая оклеветала его. Об этом сообщает Mash.
Женщина по наводке дочери записалась к Максиму Иванчуку на блефаропластику и липосакцию подбородка. Хирург несколько лет проработал в Эмиратах, закончив украинский мединститут. Самая дешёвая операция у него стоила 20 тысяч евро.
После того как он поколдовал над Галиной Ивановной, у неё начался некроз тканей, поплыли швы, а шея практически перестала двигаться. Тогда Иванчук предложил ей повторную операцию бесплатно, но Боня, заручившись поддержкой адвокатов, пришла в суд требовать 195 миллионов рублей компенсации. Теперь Максим Иванчук подал иск на Викторию Боню, чтобы отстоять доброе имя и диплом специалиста.
Напомним, что в августе мать Виктории Бони Галина подала иск на Максима Иванчука, поскольку после его операции она перестала двигать шеей. Специалиста женщине порекомендовала её дочь. Врачи говорят, что теперь пациентке необходима пересадка кожи.