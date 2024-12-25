Боне прилетел ответный иск за слова о жутких шрамах матери после подтяжки

Блогерше Виктории Боне, 68-летняя мама которой разбирается в суде с пластическим хирургом из Дубая, прилетел ответный иск от него — о защите чести и достоинства. Врач считает, что телеведущая оклеветала его. Об этом сообщает Mash.

Женщина по наводке дочери записалась к Максиму Иванчуку на блефаропластику и липосакцию подбородка. Хирург несколько лет проработал в Эмиратах, закончив украинский мединститут. Самая дешёвая операция у него стоила 20 тысяч евро.

После того как он поколдовал над Галиной Ивановной, у неё начался некроз тканей, поплыли швы, а шея практически перестала двигаться. Тогда Иванчук предложил ей повторную операцию бесплатно, но Боня, заручившись поддержкой адвокатов, пришла в суд требовать 195 миллионов рублей компенсации. Теперь Максим Иванчук подал иск на Викторию Боню, чтобы отстоять доброе имя и диплом специалиста.