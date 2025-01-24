8 проклятых картин, от которых люди не только сходили с ума, но и погибали

Почему одни картины вызывают восторг, а другие — страх? Многовековые легенды и загадочные события связаны с этими полотнами. Считается, что они притягивают несчастья, болезни и даже гибель. Узнайте, какие картины вошли в этот мистический список, и решите сами, верить в эти истории или нет.

1. «Портрет Лопухиной» Владимира Боровиковского

«Портрет Лопухиной» Владимира Боровиковского — взгляд, приносящий тревогу. Фото © Wikipedia / Владимир Лукич Боровиковский

Владимир Боровиковский написал «Портрет Лопухиной» в 1797 году, и с тех пор это полотно окружено тайнами. Старинное поверье утверждает, что молодые девушки, долго смотревшие на портрет, вскоре умирали. Но не только легенда пугает зрителей. Загадочная атмосфера картины и взгляд модели оставляют странное чувство тревоги. Историки искусства считают, что Боровиковский намеренно добавил в портрет лёгкий налёт меланхолии, но что, если за этим стоит нечто большее? Возможно, это всего лишь миф, но почему тогда даже сегодня многие избегают задерживаться перед этим портретом?

2. «Поклонение волхвов» Питера Брейгеля –старшего

«Поклонение волхвов» Питера Брейгеля – старшего — миф о натурщице художника. Фото © Wikipedia / Питер Брейгель – старший

Питер Брейгель – старший написал «Поклонение волхвов» в 1564 году. Легенда гласит, что это полотно приносило бесплодие владельцам. Такая мрачная ассоциация связана с моделью, которая позировала для образа Девы Марии: в реальной жизни она страдала от невозможности иметь детей. Возможно, это всего лишь миф, но даже упоминание таких историй делает картину зловещей в глазах многих.

3. «Водяные лилии» Клода Моне

«Водяные лилии» Клода Моне — искусство среди огня. Фото © Wikipedia / Клод Моне

Эти изысканные цветы Клод Моне писал с 1915 по 1926 год, создавая иллюзию спокойствия. Однако история картины говорит об обратном. За ней словно тянется шлейф пожаров. Мастерская Моне, кабаре и частные дома её владельцев неоднократно становились жертвами огня. Картина так и осталась символом загадочных происшествий.

4. «Плачущий мальчик» Джованни Браголина

«Плачущий мальчик» Джованни Браголина — таинственные пожары. Фото © Wikipedia / Джованни Браголин

Джованни Браголин (известный также как Бруно Амадио) создал картину «Плачущий мальчик» в 1950-х годах, и с самого начала её окружали мрачные слухи. По одной из легенд, художник писал портрет с мальчика-сироты, который панически боялся огня. Впоследствии репродукции картины стали причиной множества пожаров. Люди утверждали, что их дома горели, но портрет всегда оставался целым. Газета The Sun в 1980-х провела расследование и собрала множество историй о мистике вокруг картины. Доходило до массового сжигания репродукций, чтобы избавиться от проклятия. Возможно, всё это лишь совпадения, но картину до сих пор считают одной из самых зловещих.

5. «Руки сопротивляются ему» Билла Стоунхема

«Руки сопротивляются ему» Билла Стоунхема — кошмары наяву. Фото © Wikipedia / Билл Стоунхем

Билл Стоунхем создал картину «Руки сопротивляются ему» в 1972 году, вдохновляясь личной фотографией. Однако, в отличие от безобидного снимка, полотно приобрело зловещий оттенок. Дети на полотне выглядят пугающе реалистично, а стеклянная дверь за их спинами, по словам автора, символизирует границу между реальностью и миром снов. Истории о странных видениях, кошмарах и даже панических атаках, связанных с этим полотном, только усиливают его мрачную репутацию.

6. «Крик» Эдварда Мунка

«Крик» Эдварда Мунка — символ страха и трагедий. Фото © Wikipedia / Эдвард Мунк

Эдвард Мунк создал «Крик» в 1893 году, вложив в полотно все свои эмоции. Эта картина стала символом ужаса в искусстве. Легенды гласят, что полотно приносило беды и несчастья своим владельцам, включая сотрудников музеев. Сам Мунк страдал от психических расстройств, что, возможно, отразилось на его творении. Это только усиливает мистическую ауру вокруг картины.

7. «Неизвестная» Ивана Крамского

«Неизвестная» Ивана Крамского — женщина-загадка с мрачной аурой. Фото © Wikipedia / Иван Крамской

Иван Крамской написал «Неизвестную» в 1883 году. Женщина на портрете казалась знакомой многим современникам художника, но никто так и не смог её опознать. Загадочная картина стала причиной множества несчастий, включая пожары и разорения. Даже сам Крамской пережил личную трагедию, потеряв двух сыновей вскоре после завершения полотна.

8. «Венера с зеркалом» Диего Веласкеса

«Венера с зеркалом» Диего Веласкеса — страдания владельцев картины. Фото © Wikipedia / Диего Веласкес

Диего Веласкес создал «Венеру с зеркалом» между 1647 и 1651 годом. Проклятие этого шедевра преследовало его владельцев на протяжении столетий. Истории о пожарах, разорениях и даже смертях придают картине зловещий ореол. Легенда гласит, что только после того, как суфражистка порезала полотно ножом, его зловещий характер исчез.

Можно ли верить в мистику?