Каким сделают ваш 2025 год фазы Луны и зачем знать всё о неблагоприятных лунных сутках Лунный календарь 2025: перечисляем все фазы Луны. Когда новолуние и полнолуние? Когда растущая и убывающая Луна в 2025 году? Читайте подробно в материале Life.ru. 19 января, 08:00 Лунный календарь на 2025 год: самое важное, что нужно знать всем. Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум», © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Лунный календарь на 2025 год — важная штука. Благодаря ему вы можете спланировать весь год, заранее зная, какие дни будут благоприятными, а какие нет. Знать о том, в какие числа месяца будут происходить разные фазы Луны, нужно потому, что взаимодействие Луны с Землёй и Солнцем влияет как на саму планету, так и на людей и даже роботов. Так, в зависимости от фаз Луны в 2025 году вы можете испытывать такое же недомогание, как во время магнитных бурь, а ещё положение ночного светила влияет на работу техники. В материале рассказываем об этом подробнее и публикуем лунный календарь 2025 на весь год.

Лунный календарь 2025: зачем он нужен

Лунный календарь 2025 нужен, чтобы вы знали обо всех фазах Луны, а также о благоприятных и неблагоприятных днях года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton27

Фазы Луны способны влиять на то, что происходит на Земле: это научно доказанный факт. Начиная с приливов и отливов и заканчивая самочувствием людей и работой техники — влияние ночного светила видно во всём. Именно поэтому так важно знать расписание полнолуний и новолуний: вы можете заранее предугадать, как будете ощущать себя в тот или иной день месяца и предпринять соответствующие меры, например запастись нужными лекарствами. Четыре фазы Луны меняются циклично, а лунный месяц — это 29–30 лунных суток. Лунный календарь на 2025 год поможет сориентироваться в причудливых пересечениях новолуний, полнолуний и солнечного календаря.

Среди россиян очень распространены приметы о влиянии Луны на рост волос и сельское хозяйство. Так, лунный календарь стрижек 2025 рассказывает, когда лучше стричь волосы, чтобы они росли густыми и красивыми. Фермеры сажают новые растения только на убывающую Луну, так они лучше растут. В разные фазы Луны запрещены определённые действия: в полнолуние нельзя убираться, стирать и планово посещать врача; а в новолуние не стоит заводить новые знакомства, покупать что-то дорогое и заниматься активным отдыхом.

Как правило, самое сильное взаимодействие Луны и Солнца происходит в новолуние, полнолуние, а также в даты первых и последних четвертей растущего и убывающего светила. Такие дни считаются неблагоприятными. Если на небе создаётся ситуация, когда положение Солнца и Луны расходится на 60 или 120 градусов, то можем вас обрадовать: это благоприятный день. Далее мы расскажем, в какие числа какая фаза будет в каждом месяце 2025 года и какие числа будут благоприятными, а какие не очень.

Лунный календарь 2025 на январь

Лунный календарь на январь 2025: полнолуние 14-го числа, а новолуние — 29 января. Фото © «Шедеврум»

В январе 2025 года фазы Луны будут распределены следующим образом: с 1-го по 13 января растущая, 14 января полнолуние, с 15-го по 28-е — убывающая, новолуние 29-го числа, а с 30-го по 31-е мы сможем наблюдать первые четверти вновь растущего спутника. Благоприятные дни января: 3-е, 12-е, 17-е, 19-е, 24-е, 26-е и 28-е числа. Неблагоприятные: 1-е, 2-е, 18-е, 20-е, 25-е, 27-е числа. Если вам нужна более подробная информация о лунном календаре 2025 на январь, почитайте соответствующий материал Life.ru.

Лунный календарь 2025 на февраль

Лунный календарь на февраль 2025: с 1-го по 11-е число спутник Земли растёт, а с 13-го по 27-е убывает. Фото © «Шедеврум»

Лунный календарь 2025 на февраль выглядит так: с 1-го по 11-е число нас ждёт растущая Луна, 12 февраля настанет полнолуние, с 13-го по 27-е ожидаем убывающую фазу, а на 28 февраля Вселенная запланировала новолуние. Благоприятными лунными днями станут: 4-е, 19-е и 20-е числа. Неблагоприятные даты февраля 2025: 5-е, 12-е и 28-е. Стрижки рекомендуем назначить на 4-е, 8-е, 11-е, 12-е и 25-е числа, и ни в коем случае не стригитесь 21-го и 28 февраля.

Лунный календарь 2025 на март

Лунный календарь на март 2025: благоприятными датами будут 4-е, 5-е и 20 марта. Фото © «Шедеврум»

В марте лунный календарь 2025 подарит нам такое распределение фаз Луны: с 1-го по 13-е светило растёт, 14-го ждём полнолуния, убывает спутник Земли с 15-го по 28 марта, 29-е число — новолуние, а 30-го и 31-го — снова растущая фаза. Благоприятными будут 4-е, 5-е и 20 марта. Неблагоприятными днями придётся признать 6-е, 14-е, 22-е и 29-е числа. Для стрижек подойдут 4-е, 5-е, 10-е, 11-е, 12-е, 13-е и 31-е; стричься запрещено 2-го, 16-го, 21-го и 28-го числа.

Лунный календарь 2025 на апрель

Лунный календарь на апрель 2025: не стригитесь 18-го! Полнолуние наступит 13-го числа. Фото © «Шедеврум»

В апреле 2025 года фазы Луны будут распределены так: с 1-го по 12-е число растущая Луна, 13-го полнолуние, с 14-го по 26-е убывающая, 27-го новолуние, ещё одна растущая фаза с 28-го по 30-е. Благоприятными днями апреля 2025 года будут: 1-е, 3-е, 9-е, 15-е, 22-е, 28-е, 30-е. Неблагоприятными окажутся 5-е, 13-е, 21-е и 27-е числа. Для стрижки лучше выбрать 2-е, 7-е, 9-е, 10-е, 19-е, 28-е и 29 апреля. Жёсткий запрет на стрижку действует только 18-го числа.

Лунный календарь 2025 на май

Лунный календарь на май 2025: полнолуние будет 12-го числа, а новолуние — 27-го. Фото © «Шедеврум»

Лунный календарь на май 2025 года выглядит так: с 1-го по 11-е Луна растущая, 12-го полнолуние, с 13-го по 26-е — убывающая, 27-го новолуние, а с 28-го по 31-е снова растущая. Благоприятными датами в мае 2025 года по лунному календарю окажутся 7-е, 13-е, 14-е, 18-е, 19-е, 25-е и 28-е числа. Неблагоприятными — 4-е, 12-е и 27-е. Для стрижки лучше всего подойдут 5-е, 6-е, 8-е, 28-е и 31-е числа, новую причёску делать категорически нельзя 23-го и 30-го.

Лунный календарь 2025 на июнь

Лунный календарь на июнь 2025: Луна растёт с 1-го по 10-е, а убывает с 12-го по 24-е. Фото © «Шедеврум»

В июне 2025 года нас ожидает такой лунный календарь: с 1-го по 10-е Луна растёт, 11 июня 2025 года полнолуние, с 12-го по 24-е светило убывает, 25-го новолуние, а растущая фаза с 26-го по 30-е. Благоприятными в июне 2025 года окажутся 2-е, 3-е, 10-е, 17-е, 18-е, 23-е, 24-е, 26-е и 30-е число. Неблагоприятными будут 11-е, 19-е, 20-е и 25-е. Стрижку планируйте строго на 2-е, 3-е или 30-е. К парикмахеру нельзя 15-го и 20-го.

Лунный календарь 2025 на июль

Лунный календарь на июль 2025: стрижки можно делать 1-го, 26-го, 28-го, 30-го и 31-го числа. Фото © «Шедеврум»

В июле 2025 с 1-го по 9-е числа Луна будет расти. Фаза сменится на полнолуние 10-го числа. С 11-го по 23-е нас ждёт убывающее светило, 24-го грянет новолуние, а растущая фаза продлится с 25-го по 31-е. Благоприятными по лунному календарю 2025 окажутся 1-е, 2-е, 8-е, 9-е, 12-е, 22-е, 23-е, 29-е, 30-е и 31-е числа июля. Неблагоприятными выйдут 3-е, 4-е, 10-е, 18-е и 24-е числа. Для стрижек лучше зарезервировать 1-е, 26-е, 28-е, 30-е и 31-е числа.

Лунный календарь 2025 на август

Лунный календарь на август 2025: 2-е, 9-е, 16-е и 23-е числа будут неблагоприятными, так что осторожнее. Фото © «Шедеврум»

Лунный календарь 2025 в августе подготовил нам следующее распределение фаз Луны: с 1-го по 8-е светило будет расти, 9-го наступит полнолуние, с 10-го по 22-е фаза будет убывающей, 23-го готовимся к новолунию, а с 24-го по 31-е — снова к растущему спутнику. Благоприятными в августе 2025 года окажутся 15-е, 20-е, 21-е, 24-е, 28-е, 29-е и 30-е числа. Неблагоприятными будут 2-е, 9-е, 16-е и 23 августа. В барбершоп лучше идти 6-го, 7-го, 25-го или 27-го числа, а вот запрещена стрижка 1-го, 10-го и 31-го.

Лунный календарь 2025 на сентябрь

Лунный календарь на сентябрь 2025: благоприятные дни намечены на 13-е, 14-е, 20-е, 24-е, 27-е и 28-е числа. Фото © «Шедеврум»

В сентябре 2025 фазы Луны такие: с 1-го по 6-е светило растёт, 7-го — полнолуние. С 8-го по 20-е спутник убывает, новолуние будет 21-го, а с 22-го по 30-е фаза снова растущая. Благоприятными в сентябре 2025 года будут такие даты: 13-е, 14-е, 20-е, 24-е, 27-е и 28-е. Неблагоприятные дни по лунному календарю — 7-е, 21-е и 30-е. Стрижки отлично подойдут для 3-го, 4-го, 22-го и 23-го числа. В парикмахерскую лучше не ходить 7-го.

Лунный календарь 2025 на октябрь

Лунный календарь на октябрь 2025: полнолуние будет 7-го, а новолуние — 21-го. Фото © «Шедеврум»

В октябре лунный календарь 2025 такой: с 1-го по 6-е Луна растёт, 7-го числа — полнолуние. С 8-го по 20-е светило убывает, новолуние запланировано на 21-е, а с 22-го по 31-е числа снова растущая фаза. Благоприятными будут 2-е, 8-е, 18-е, 22-е, 28-е и 29-е числа. Неблагоприятными придётся признать такие даты: 3-е, 6-е и 7-е. Стричься можно 2-го, 18-го, 27-го и 28-го числа, а нельзя 10-го, 19-го и 24-го.

Лунный календарь 2025 на ноябрь

Лунный календарь на ноябрь 2025: стричься можно 11-го, 25-го и 27-го. Фото © «Шедеврум»

В ноябре 2025 лунный календарь порадует нас таким расписанием: растущая Луна с 1-го по 4-е, полнолуние 5-го, с 6-го по 19-е светило убывает, 20-го — новолуние, растущая фаза снова с нами с 21-го по 30-е. Благоприятные даты по лунному календарю: 6-е, 7-е, 11-е, 12-е, 18-е, 21-е, 26-е, 27 ноября 2025 года. Неблагоприятными окажутся 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 28-е и 29-е числа. Стрижка разрешена 11-го, 25-го и 27-го, а вот 9-го, 20-го и 28-го поход к цирюльнику лучше отложить.

Лунный календарь 2025 на декабрь

Лунный календарь на декабрь 2025: благоприятные дни 3-го, 4-го, 10-го, 11-го, 12-го, 17-го, 18-го, 24-го, 25-го и 30-го. Фото © «Шедеврум»

В декабре, последнем месяце 2025 года, фазы Луны будут распределены так: с 1-го по 4-е — растущая, 5-го — полнолуние, с 6-го по 19-е — убывающая, 20 декабря новолуние, новый рост с 21-го по 31-е. Лунный календарь в декабре 2025 богат на благоприятные дни: даже новолуние будет благоприятным в этом месяце. Вот хорошие даты: 3-е, 4-е, 10-е, 11-е, 12-е, 17-е, 18-е, 24-е, 25-е, 30-е. Неблагоприятными окажутся 1-е, 2-е, 5-е и 28-е числа. Для стрижек подойдут 3-е, 11-е, 23-е, 30-е и 31 декабря. Но 7-го, 19-го и и 26-го забудьте о парикмахерской.

Это был лунный календарь на 2025 год, который мы любовно подготовили для вас, чтобы вы заранее знали все неблагоприятные даты на каждый месяц. Смело назначайте важные дела на благоприятные дни, не убирайтесь на полнолуние и не тратьте деньги на новолуние. Лунный календарь стрижек поможет определиться с походами к парикмахеру.

Авторы Любовь Свободная