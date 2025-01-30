Ошибки или хитрая подсказка: 7 киноляпов из фильмов гениального Леонида Гайдая

30 января — день рождения Леонида Гайдая. Влияние его комедий на нашу культуру и общество трудно переоценить. «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию»… Этих фильмов очень много. Характерный кинопочерк режиссёра знает и любит каждый. Но, увы, в его картинах встречаются ошибки и «ляпы». Или же это хитрые подсказки для зрителя, чтобы он понимал будущие повороты сюжета? Выясняем в материале.

Падение дворника в фильме «12 стульев»

Фильм Гайдая «12 стульев». Падает дворник в исполнении Юрия Никулина. Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

В фильме о приключениях авантюриста Остапа Бендера и уездного предводителя дворянства Кисы Воробьянинова есть один интересный ляп, обусловленный условиями съёмки. Когда Бендер обрил Воробьянинова наголо, то сразу предупредил всех интересующихся: это зрелище не для слабонервных! Но один смелый дворник в исполнении Юрия Никулина всё же решил посмотреть на результат стрижки — и упал с лестницы. Итак, Никулин стоит на лестнице в фартуке, а лежит уже в жилетке. Дело в том, что лежит уже вовсе не Юрий Владимирович, а каскадёр. Никулину во время съёмок фильма было немало лет, и проворачивать трюки с падением для него было просто опасно.

Кинжал в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию». На столе лежит кинжал. Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» печально известный царь Иван Грозный оказывается в СССР. Он попадает туда не один, а со своим богато украшенным кинжалом. Когда правитель Руси сидит на допросе в кофте «Динамо», его кинжал лежит на столе. После смены кадра оружие внезапно пропадает. Может быть, Иван Грозный смог незаметно убрать его? Или же кинжал отобрали милиционеры? Могло произойти всё что угодно, но не за такое короткое время. В любом случае позже Иоанна «обезоруживают», послав в сумасшедший дом.

Алкоголь в «Кавказской пленнице»

Фильм «Кавказская пленница». Саахов несёт Нине «Советское» шампанское. Кадр из фильма «Кавказская пленница», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — один из самых добрых и тёплых фильмов Гайдая, запомнившийся песнями, например «Если б я был султан», и крылатыми фразами и шутками. По сюжету возлюбленную Шурика Нину похищают по указанию номенклатурного работника товарища Саахова. В одной из сцен Саахов заходит в комнату содержания Нины с подносом, на котором видна бутылка шампанского «Советское». Из комнаты он выходит облитый вином, а не шампанским. Впрочем, возможно, алкоголь поменяли для зрелищности и для того, чтобы напугать зрителя.

Бочки в фильме Гайдая «Не может быть»

Фильм Гайдая «Не может быть». Пивные бочки загадочно телепортируются вокруг ларька. Кадр из фильма «Не может быть», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

«Не может быть» состоит из трёх киноновелл, и все они сняты по сатирическим произведениям Михаила Зощенко. Первая называется «Преступление и наказание». Она рассказывает о заведующем магазином Григории Горбушкине, который живёт на нетрудовые доходы и чудом избегает ареста. В одном из эпизодов, когда владелец пивного ларька поёт песню «Губит людей не пиво», бочки с напитком перемещаются при смене планов. Это может быть ляпом, а может быть специальным приёмом для того, чтобы разнообразить сцену.

Ботинок в «Бриллиантовой руке»

В фильме «Бриллиантовая рука» что-то странное происходит с ботинком Никулина. Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

В фильме «Бриллиантовая рука» снова появляется Юрий Никулин. Он играет главного героя, обычного советского гражданина Семёна Горбункова. В одной из первых сцен, когда Горбунков поскальзывается на арбузной кожуре, заметен ляп: когда нога Никулина касается арбуза, ботинок на ней коричневый, а когда актёр падает — чёрный. Дело в том, что Никулин и в этот раз не падает. Вместо него падает Леонид Каневский, которому из-за разницы в размерах пришлось остаться в своих ботинках, а те по цвету отличались.

Выдача книг в «Наваждении»

Вторая часть трилогии о Шурике — «Наваждение». В эту библиотеку можно пройти почти в любое время. Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

В фильме «Наваждение», который стал второй частью трилогии о классических похождениях Шурика, заметен ляп: на двери библиотеки висит табличка. В чём же ляп, спросите вы? Догадаться смогут только самые глазастые: библиотека работает с трёх до 18 часов, то есть ночью. Этот ляп Гайдай точно допустил намеренно: это отсылка к эпизоду из фильма «Операция Ы», последней части трилогии. В фильме Трус рассказывает, как он спросил у старухи, как пройти в библиотеку в три часа ночи. Так что «ляп» — шутка с отсылкой на последующий фильм.

Бутылка в «Операции "Ы"»

Фильм «Операция "Ы"». Снова трюк с бутылкой. Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Этот «ляп» для Гайдая, судя по всему, стал уже традицией. Его даже повторили в «Кавказской пленнице», о чём мы писали ранее в этом материале. В фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Юрий Никулин играет Балбеса, который похищает бутылку водки. Когда Шурик протыкает незадачливого жулика шпагой, из бутылки льётся красное вино, которое можно принять за кровь. Это любимый приём Гайдая!