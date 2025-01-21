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Регион
21 января, 14:50

Харатьян заявил о желании Трампа сняться в фильме Леонида Гайдая

Харатьян: Трамп хотел сыграть эпизодическую роль в фильме Гайдая, но тот отказал

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп просил у легендарного советского режиссёра Леонида Гайдая снять его в своём в фильме в эпизодической роли, но тот отказался. Об этом в эфире передачи «Доброе утро» рассказал российский актёр Дмитрий Харатьян.

Контакт политика и режиссёра произошёл во время съёмок фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Трамп позволил снимать этот фильм в помещении принадлежавшего ему казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити и не взял за это денег. В качестве благодарности Гайдай вставил слова признательности бизнесмену в титрах. При этом, по словам Харатьяна, Трамп передавал через своего помощника просьбу дать ему сыграть короткую роль в фильме, даже если она будет без слов, но режиссёр на это не пошёл.

«Гайдай ему ответил: «Кто это такой? Я такого артиста не знаю. У меня народные артисты Советского Союза! Мягков, Куравлёв, Джигарханян. Дональд Трамп, кто это?» А зря. Думаю, сейчас нам бы пригодилось!» — заявил актёр.

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К слову, у Трампа всё же есть опыт работы в кино — он-таки сыграл эпизодическую роль в фильме «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Энергичность республиканца проявилась и по окончанию его первого дня (второго срока) в кресле президента: он исполнил танец с саблей, которую ему принесли, чтобы разрезать праздничный торт. Десерт был разрезан, а танец сплясан — никто не пострадал, но охране пришлось понервничать.

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Telegram / Дмитрий Харатьян

Юрий Лысенко
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