Харатьян заявил о желании Трампа сняться в фильме Леонида Гайдая

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп просил у легендарного советского режиссёра Леонида Гайдая снять его в своём в фильме в эпизодической роли, но тот отказался. Об этом в эфире передачи «Доброе утро» рассказал российский актёр Дмитрий Харатьян.

Контакт политика и режиссёра произошёл во время съёмок фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Трамп позволил снимать этот фильм в помещении принадлежавшего ему казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити и не взял за это денег. В качестве благодарности Гайдай вставил слова признательности бизнесмену в титрах. При этом, по словам Харатьяна, Трамп передавал через своего помощника просьбу дать ему сыграть короткую роль в фильме, даже если она будет без слов, но режиссёр на это не пошёл.

«Гайдай ему ответил: «Кто это такой? Я такого артиста не знаю. У меня народные артисты Советского Союза! Мягков, Куравлёв, Джигарханян. Дональд Трамп, кто это?» А зря. Думаю, сейчас нам бы пригодилось!» — заявил актёр.