Лукашенко возмутила речь Трампа на инаугурации
Лукашенко возмутило, что Трамп на инаугурации порочил «бедного старика» Байдена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал выступление американского коллеги Дональда Трампа во время инаугурации 20 января. Лидер республики не оценил унижений в сторону Джо Байдена и Камалы Харрис со стороны республиканца. Об этом он рассказал работникам Минского автомобильного завода, передаёт БелТА.
«Ну зачем ты полречи порочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис... Надо отдать должное. Не надо их уничтожать», — сказал Лукашенко.
Он объяснил, что никогда не испытывал особого восторга в сторону 46-го президента США. Тем не менее на церемонии инаугурации Байден «выглядел как-то более прилично, чем сам Трамп». Лукашенко прекратил слушать, когда республиканец начал свою тираду. Лидер Белоруссии подчеркнул, что такое поведение недопустимо: «нельзя обижать и оскорблять тех, кто был до тебя».
Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Теперь республиканец официально приступил к исполнению обязанностей президента США. На мероприятии также присутствовала его жена Мелания Трамп, чей наряд привлёк внимание благодаря шляпке «в стиле старухи Шапокляк». Среди гостей был и Илон Маск, который приветствовал Капитолий жестом, похожим на нацистское приветствие.
Life.ru