Лукашенко возмутила речь Трампа на инаугурации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал выступление американского коллеги Дональда Трампа во время инаугурации 20 января. Лидер республики не оценил унижений в сторону Джо Байдена и Камалы Харрис со стороны республиканца. Об этом он рассказал работникам Минского автомобильного завода, передаёт БелТА .

«Ну зачем ты полречи порочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис... Надо отдать должное. Не надо их уничтожать», — сказал Лукашенко.

Он объяснил, что никогда не испытывал особого восторга в сторону 46-го президента США. Тем не менее на церемонии инаугурации Байден «выглядел как-то более прилично, чем сам Трамп». Лукашенко прекратил слушать, когда республиканец начал свою тираду. Лидер Белоруссии подчеркнул, что такое поведение недопустимо: «нельзя обижать и оскорблять тех, кто был до тебя».