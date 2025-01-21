Трамп исполнил свой фирменный танец с саблей на балу, заставив охрану нервничать
Президент США Дональд Трамп отработал свой первый день на новой должности, станцевав в завершение свой знаменитый танец с саблей в руках. Трансляцию вела его пресс-служба.
Трамп танцует с Саблей. Видео © YouTube / Donald J Trump
Сабля у американского лидера в руках изначально появилась для того, чтобы он с её помощью разрезал праздничный торт. Однако для танца она, как видно, тоже вполне сгодилась. После соло Трамп закружил в танце первую леди Меланию.
Напомним, что 20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента Соединённых Штатов Америки. Танец политика под песню YMCA группы Village People уже давно стал одной из его визитных карточек, составляющих весь имидж республиканца. Во время предвыборной гонки он этим танцем завершил одно из мероприятий, чему публика была очень рада.
YouTube / Donald J Trump