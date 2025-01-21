Трамп исполнил свой фирменный танец с саблей на балу, заставив охрану нервничать

Президент США Дональд Трамп отработал свой первый день на новой должности, станцевав в завершение свой знаменитый танец с саблей в руках. Трансляцию вела его пресс-служба.

Трамп танцует с Саблей. Видео © YouTube / Donald J Trump

Сабля у американского лидера в руках изначально появилась для того, чтобы он с её помощью разрезал праздничный торт. Однако для танца она, как видно, тоже вполне сгодилась. После соло Трамп закружил в танце первую леди Меланию.