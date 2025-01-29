Россияне захейтили кинопремию «Белый слон» за поддержку режиссёра-заукраинца
SHOT: Зрители захейтили кинопремию «Белый слон»за антироссийские взгляды
Пользователи интернета захейтили кинопремиею «Белый слон», после того как жюри присудило шесть наград фильму американского режиссёра, открыто критикующего Россию и специальную военную операцию, а также оказывающего поддержку украинским вооружённым силам.
Россияне захейтили кинопремию «Белый слон». Фото © SHOT
Как сообщает SHOT, россияне обозлились на организаторов независимой кинопремии «Белый слон» за их поддержку противников России. Особенно возмутило общество, что жюри присудило аж шесть наград фильму «Мастер и Маргарита». Проблема в том, что режиссёром картины является 43-летний гражданин США Михаил Локшин, который открыто критиковал СВО, а также признался в финансировании украинских организаций. В результате скандала было решено не перечислять Локшину и его команде средства от проката фильма, которые составили почти 3 миллиарда рублей. Кроме того, российские активисты потребовали внести Локшина в список экстремистов и возбудить против него дело за распространение ложной информации о ВС РФ.
Кинопремия «Белый слон» была основана в России в 1998 году при поддержке Гильдии киноведов и кинокритиков. Однако в 2021 году Гильдия решила дистанцироваться от премии из-за идеологических разногласий, так как руководство стало слишком активно поддерживать антироссийские настроения. В 2022 году премию не вручали, но с прошлого года она возобновила свою работу в качестве независимого проекта.
Фильм «Мастер и Маргарита» выпустили в российский прокат в январе 2024 года, а его сборы составили около двух миллиардов рублей при бюджете в один млрд. Выход фильма в России затмил скандал режиссёра картины Михаила Локшина, который назвал специальную военную операцию «вторжением» и призвал россиян к покаянию. Он также делился информацией о своих пожертвованиях на нужды украинских вооружённых сил и поддержал ложные сведения о резне в Буче. Позже Локшин попытался удалить свои посты, но они остались доступными в интернете.
Wikipedia / A.Savin.