Россияне захейтили кинопремию «Белый слон» за поддержку режиссёра-заукраинца

Как сообщает SHOT, россияне обозлились на организаторов независимой кинопремии «Белый слон» за их поддержку противников России. Особенно возмутило общество, что жюри присудило аж шесть наград фильму «Мастер и Маргарита». Проблема в том, что режиссёром картины является 43-летний гражданин США Михаил Локшин, который открыто критиковал СВО, а также признался в финансировании украинских организаций. В результате скандала было решено не перечислять Локшину и его команде средства от проката фильма, которые составили почти 3 миллиарда рублей. Кроме того, российские активисты потребовали внести Локшина в список экстремистов и возбудить против него дело за распространение ложной информации о ВС РФ.