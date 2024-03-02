Фильм "Мастер и Маргарита" Локшина собрал 2 миллиарда рублей за месяц проката
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков. Обложка © Kinopoisk.ru
Кассовые сборы ремейка фильма "Мастер и Маргарита" по одноимённому роману Михаила Булгакова от режиссёра Михаила Локшина составили два миллиарда рублей. Такого результата картина достигла за месяц с небольшим, гласит статистика Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
"Общие сборы — 2 000 562 243 рубля", — сказано на сайте ЕАИС.
По данным портала, в день премьеры (25 января) драма заработала свыше 57 миллионов рублей. А миллиардную отметку фильм перешагнул уже 5 февраля.
Несмотря на популярность картины, многие российские звёзды дали ремейку слабую оценку. Например, народный артист Александр Галибин, сыгравший Мастера в экранизации романа Булгакова от режиссёра Владимира Бортко, раскритиковал авторов фильма за нововведения, которых не было в первоисточнике.