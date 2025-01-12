Гнилая богема. Кто из известных актёров и режиссёров попал в скандалы за критику России и СВО Режиссёры «Ночного дозора» Тимур Бекмамбетов, «Преступления и наказания» Владимир Мирзоев и «Мастера и Маргариты» Михаил Локшин отметились антироссийскими высказываниями, однако у них нет статуса иноагента. Как и где они живут? 11 января, 21:15 Актёры Александр Филиппенко и Александр Кузнецов, режиссёр «Ночного дозора» Тимур Бекмамбетов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Максим Стулов, © Kinopoisk

Как Тимур Бекмамбетов поселился на вилле Диснея и поддержал дискриминацию россиян

Режиссёр «Дозоров» Тимур Бекмамбетов сейчас живёт на три страны: в Казахстане, где развивает местную киноиндустрию, США, где купил виллу Уолта Диснея, и Израиле, который любит его супруга. Однако с нашей страной Бекмамбетов порвал все связи: продал компанию «Базелевс», особняк на Волге в Казани и апартаменты у Третьяковки в Москве. Вряд ли он вернётся после того, как открестился от России и поддержал дискриминацию россиян.

— Решение отстранить российские фильмы от американских и европейских кинопремий искреннее и разумное, — Бекмамбетов это сказал 14 марта 2022 года, в день, когда ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Донецку, где погибли двадцать мирных жителей, тридцать получили тяжёлые ранения.

А сейчас Бекмамбетов готовит антироссийскую документалку под названием Digital World War 1. Тем не менее никаких санкций к нему в России так и не применили. Да, основанная им киностудия лишилась господдержки, но неудобства это доставит только её новым владельцам, а не ему.

Почему съёмки «Мастера и Маргариты» доверили Локшину, который поддерживает Украину

Режиссёр Михаил Локшин не скрывает, что поддерживает Украину. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Обречённую на успех новую экранизацию «Мастера и Маргариты» снял на госденьги режиссёр Михаил Локшин, который хвастается донатами украинской пропаганде, врёт про резню в Буче, оскорбляет Россию и «одураченных» россиян.

— Сейчас надежды те же: чтобы война закончилась победой Украины, — говорит Локшин.

Бюджет снятой им киноленты «Мастер и Маргарита» — 1,2 млрд рублей: половину выделил правительственный Фонд кино, значительную часть инвестировали американцы. С США у Локшина история особая. Туда в конце XIX века эмигрировали его прадед с прабабкой, там он родился. Однако его родители, ставшие членами американской компартии, бежали из Штатов из-за травли со стороны ФБР. Их приютил, предоставив отличные условия, Советский Союз. В настоящий момент непонятно, где у Локшина родина. Судя по базам, он много времени проводит в Лос-Анджелесе в особняке за $2 млн, а настоящее его имя — Майкл Арон Локшин.

Как Александр Кузнецов из «Фантастических тварей» стал «флюгером» и отрёкся от отца

Актёр Александр Кузнецов. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Родившийся в Одессе и выросший в Севастополе актёр Александр Кузнецов получил российское гражданство после того, как Крым вернулся в Россию. Тогда он посчитал это выгодным, так как снимался в отечественных сериалах. Но после начала СВО флюгера Кузнецова развернуло на 180 градусов.

— Я не принимал решение поддерживать Украину. Я принимал решение, как сделать это публично, как сжечь мосты с Россией. Мой папа поддерживает Россию и хотел даже пойти добровольцем, но его не взяли из-за здоровья. Моя мама в шоке. Они не вместе. Часть моей семьи воюет за ВСУ. С отцом из-за этого не общался с 24 февраля 2022 года, — заявлял Кузнецов.

Он недавно снялся в роли волшебника-мракоборца в голливудском фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», а сейчас снимается в другом голливудском кино «Главы государств». Российских проектов с ним больше нет.

Почему режиссёр «Преступления и наказания» свой для оппозиционеров

Режиссёр Владимир Мирзоев. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Движение «Ветераны России» требует проверить режиссёра Владимира Мирзоева, который снял для отечественного ТВ хитовые сериалы «Топи» и «Преступление и наказание», но при этом поддерживает связи с украинскими и оппозиционными деятелями.

Владимир Мирзоев поддерживал беглого олигарха Михаила Ходорковского* и оппозиционера Алексея Навального** и участвовал в так называемых выборах Координационного совета оппозиции. После возвращения Крыма признавался, что ему стыдно, что он россиянин. В феврале 2022-го подписал петицию против СВО. Недавно всплыла информация, что режиссёр мог создать оппозиционный экспериментальный курс с целью изменения России, где учились студенты из Киева, Одессы, Крыма, Чернигова и Львова.

Мирзоев не уехал из России. Помимо громких кинопроектов он для души без лишнего шума ставит спектакли под провокационными названиями в некоем «независимом» театре. Недавно эту сцену прорекламировало курируемое американскими спецслужбами иноагентское издание The Insider*. Помимо творений Мирзоева в театре идут спектакли творческой команды, чей лидер — известная русофобка Евгения «мобики-гробики» Беркович**, сидящая сейчас в тюрьме за оправдание терроризма в одной из своих «пьес».

Почему сыгравший Азазелло Филиппенко перебрался в Литву

Актёр Александр Филиппенко критикует СВО и Россию. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Покинувший Россию 80-летний Александр Филиппенко был любим миллионами россиян за роли Кощея Бессмертного, Смерти, Азазелло и Коровьева. За последние десять лет актёр принял участие во множестве протестных акций навальнистов**, в 2014 году резко выступил против воссоединения с Крымом, в 2022-м, после начала СВО, в соцсетях выложил селфи в украинской вышиванке. Вскоре Филиппенко всплыл в Литве, куда переехал, по собственным словам, чтобы «прийти в себя и забыть всю эту гадость».

В Прибалтике актёр отметился читкой русофобской пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», причём собранные со зрителей деньги были направлены на Украину, а также активным сотрудничеством с площадками, на которых регулярно выступают Дмитрий Быков* и Леонид Парфёнов.

В соцсетях Филиппенко выкладывает фото домашних посиделок с другими российскими беглецами — актрисой Чулпан Хаматовой, режиссёром Дмитрием Крымовым и главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым*.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. ** Внесены в список террористов и экстремистов.

Авторы Пётр Егоров