15 лучших фильмов 2025 года, которые стоит увидеть: «Аватар-3»,«Зверополис-2», турецкий «Холоп»
2025 год богат на кинопремьеры, часть из которых — продолжение уже прогремевших франшиз, ожидаются и не менее яркие новинки. О самых ярких лентах наступившего года — в материале Life.ru
В 2025 году зрителей ждёт много ярких кинопремьер. Коллаж © Life.ru. Обложка © film, © «Холоп. Великолепный век» (2024), режиссёр Онур Унлю, сценаристы Мурат Дишли, Дарья Грацевич, Антон Морозенко и др. / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Sem_Sem
Драмы 2025
«Майкл»
Оригинальное название: Michael
Жанр: драма, биография
Страна: США
Режиссёр: Антуан Фукуа
В ролях: Джафар Джексон, Колман Доминго
Байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Лента освещает весь его жизненный путь — от начала карьеры в группе с братьями до всемирной славы и ложных обвинений в педофилии.
Интересные факты:
- Главную роль сыграл Джафар Джексон — племянник певца.
- Сценарий байопика написал Джон Логан — автор биографической драмы «Авиатор» и «Гладиатора» Ридли Скотта.
«Формула-1»
Оригинальное название: F1
Жанр: драма, спорт
Страна: США
Режиссёр: Джозеф Косински
В ролях: Брэд Питт, Хавьер Бардем, Демсон Идрис
Опытный пилот Сонни Хэйс в 1990-е участвовал в гонках «Формулы-1». Однако после аварии перешёл в другие серии. Через 20 лет он становится наставником молодого гонщика, чьим прототипом, предположительно, является Льюис Хэмилтон.
Интересные факты:
- Исполнительным продюсером ленты выступил Льюис Хэмилтон.
- Брэд Питт на съёмках управлял болидом самостоятельно.
Фильмы ужасов 2025
«Пила-11»
Оригинальное название: Saw XI
Жанр: фильм ужасов
Страна: США, Великобритания
Режиссёр: Кевин Гротерт
В ролях: Тобин Белл
Инженер-убийца Джон Крамер едет в Мексику, чтобы пройти экспериментальное лечение от рака. Крамер становится жертвой аферы и жестоко мстит обидчикам.
«Присутствие»
Оригинальное название: Presence
Жанр: ужасы, триллер
Страна: США
Режиссёр: Стивен Содерберг
В ролях: Люси Лью, Крис Салливан, Джулия Фокс
Видео © Youtube / NEON
Свежий триллер, вышедший в российский прокат сразу после Нового года. Переехавшая в новый дом семья обнаруживает, что у них есть сосед в виде призрака. Казалось бы, давно известная канва, но эта история рассказана от лица самого привидения.
Детективы 2025
«Рыцари Альто»
Оригинальное название: The Alto Knights
Жанр: детектив, криминал
Страна: США
Режиссёр: Барри Левинсон
В ролях: Роберт Де Ниро, Дебра Мессинг
Видео © Youtube / Warner Bros. Pictures
История двух известных американских гангстеров Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. В 1957 году Дженовезе совершает покушение на Костелло после его выхода на пенсию.
Интересные факты:
- Работа над фильмом велась с 70-х годов, но от него отказывались студии.
- Роберт Де Ниро сыграл в ленте сразу две роли.
«Чёрный пакет»
Оригинальное название: Black Bag
Жанр: детектив, триллер
Страна: США
Режиссёр: Стивен Содерберг
В ролях: Кейт Бланшетт, Майкл Фассбендер
Видео © Youtube / Focus Features
Шпионский триллер. Джордж и Кэтрин давно женаты, оба — высококлассные агенты разведки. Но тут становится известно, что Кэтрин подозревают в государственном преступлении. И Джордж должен сделать выбор.
«Вне закона»
Оригинальное название: In the Grey
Жанр: детектив, боевик
Страна: США, Великобритания
Режиссёр: Гай Ричи
В ролях: Генри Кавилл, Розамунд Пайк
Новый экшен от Гая Ричи. Группа спецагентов расследует крупные кражи и возвращает жертвам их деньги.
Исторические фильмы 2025
«Злой город»
Жанр: военный, история
Страна: Россия
Режиссёр: Константин Буслов
В ролях: Алексей Гуськов, Леонела Мантурова, Владимир Любимцев
Видео © Youtube / Кинокомпания Каропрокат
История героической обороны Козельска 1238 года во время монгольского нашествия. После битвы хан Батый повелел навсегда забыть название города и называть его злым.
Интересные факты:
- Для натурных съёмок был выстроен полномасштабный город с 40 полноценными строениями.
- В фильме снялась дочь вице-премьера Дениса Мантурова Леонела.
«Пророк. История Александра Пушкина»
Жанр: история, драма
Страна: Россия
Режиссёр: Феликс Умаров
В ролях: Юра Борисов, Анна Чиповская, Илья Любимов
История жизни солнца русской поэзии — от лицейских будней до дуэли на Чёрной речке.
Интересный факт:
Фильм снимали в уникальных локациях: в Петергофе, Павловске, Юсуповском и Строгановском дворцах, в мемориальной квартире Пушкина на Мойке. В некоторые из них кинематографистов допустили впервые.
Приключенческие фильмы 2025
«Аватар: Огонь и пепел»
Оригинальное название: Avatar: Fire and Ash
Жанр: фантастика, приключения
Страна: США
Режиссёр: Джеймс Кэмерон
В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Уна Чаплин
Третья глава саги, ставшей культовой. После первой масштабной битвы на'ви с землянами прошло 15 лет. Джейк, Нейтири и их дети отправятся на другие планеты системы Альфа Центавра. В приключениях героев будет сопровождать приёмная дочь биолога Грейс. Главным злодеем по-прежнему остаётся полковник Коуритч.
Интересный факт:
По словам режиссёра, во время съёмок вся команда ела исключительно вегетарианскую пищу. Это отразило посыл ленты о необходимости охраны природы.
«Миссия невыполнима — последняя расплата»
Оригинальное название: Mission: Impossible — The Final Reckoning
Жанр: приключения, боевик
Страна: США
Режиссёр: Кристофер Маккуорри
В ролях: Том Круз, Ванесса Кирби
Видео © Youtube / Paramount Pictures
Предположительно, завершающая часть приключений агента Итана Ханта. Он будет разыскивать искусственный интеллект, угрожающий человечеству.
«Зверополис-2»
Оригинальное название: Zootopia 2
Жанр: мультфильм, приключения
Страна: США
Режиссёр: Джаред Буш
Роли дублировали: Дженнифер Гудвин, Джейсон Бейтман, Шакира
Сиквел одного из популярнейших диснеевских мультфильмов. Джуди и Ник, ставший полицейским, ведут новое расследование. Мы увидим других обитателей Зверополиса — рептилий и, возможно, остальные зоогорода.
Комедии 2025
«Василий»
Жанр: комедия, приключения
Страна: Россия
Режиссёр: Дмитрий Литвиненко
В ролях: Александр Петров, Ян Цапник, Раиса Рязанова, Барбара Де Рехиль
Отечественная комедия о приключениях близнецов. Александр Петров в роли скромного провинциального учителя ОБЖ Васи и его дерзкого брата Коли, прячущегося от мексиканского наркокартеля. Васе придётся помочь брату в Мексике и применить на практике все свои навыки.
«Постучись в мою Тверь»
Жанр: комедия, мелодрама
Страна: Россия
Режиссёр: Гарик Петросян
В ролях: Мария Горбань, Павел Прилучный, Наталья Бочкарёва
«Укрощение строптивого» на новый лад с названием, отсылающим к популярнейшей турецкой новелле. Бизнес-леди Алиса намерена выкупить спорный участок у угрюмого фермера, который не желает уступать. Девушка, привыкшая добиваться своего, не сдаётся.
«Холоп. Великолепный век»
Оригинальное название: Şımarık
Жанр: комедия
Страна: Турция, Россия
Режиссёр: Онур Унлю
В ролях: Керем Бюрсин, Мелис Сезен
Видео © Youtube / Central Partnership
Турецкий ремейк российской комедии с Милошем Биковичем. Избалованный стамбульский мажор Мете в исполнении звезды телехита «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина попадает на перевоспитание во времена султана Сулеймана, став там конюхом.
Интересный факт:
Оригинальное название переводится с турецкого как «избалованный» или «баловень».