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15 лучших фильмов 2025 года, которые стоит увидеть: «Аватар-3»,«Зверополис-2», турецкий «Холоп»

2025 год богат на кинопремьеры, часть из которых — продолжение уже прогремевших франшиз, ожидаются и не менее яркие новинки. О самых ярких лентах наступившего года — в материале Life.ru

29 января, 07:45
В 2025 году зрителей ждёт много ярких кинопремьер. Коллаж © Life.ru. Обложка © film, © «Холоп. Великолепный век» (2024), режиссёр Онур Унлю, сценаристы Мурат Дишли, Дарья Грацевич, Антон Морозенко и др. / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Sem_Sem

В 2025 году зрителей ждёт много ярких кинопремьер. Коллаж © Life.ru. Обложка © film, © «Холоп. Великолепный век» (2024), режиссёр Онур Унлю, сценаристы Мурат Дишли, Дарья Грацевич, Антон Морозенко и др. / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Sem_Sem

Драмы 2025

«Майкл»

Оригинальное название: Michael

Жанр: драма, биография

Страна: США

Режиссёр: Антуан Фукуа

В ролях: Джафар Джексон, Колман Доминго

Байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Лента освещает весь его жизненный путь — от начала карьеры в группе с братьями до всемирной славы и ложных обвинений в педофилии.

Интересные факты:

  • Главную роль сыграл Джафар Джексон — племянник певца.
  • Сценарий байопика написал Джон Логан — автор биографической драмы «Авиатор» и «Гладиатора» Ридли Скотта.

«Формула-1»

Оригинальное название: F1

Жанр: драма, спорт

Страна: США

Режиссёр: Джозеф Косински

В ролях: Брэд Питт, Хавьер Бардем, Демсон Идрис

Видео © Youtube / Kinoman

Опытный пилот Сонни Хэйс в 1990-е участвовал в гонках «Формулы-1». Однако после аварии перешёл в другие серии. Через 20 лет он становится наставником молодого гонщика, чьим прототипом, предположительно, является Льюис Хэмилтон.

Интересные факты:

  • Исполнительным продюсером ленты выступил Льюис Хэмилтон.
  • Брэд Питт на съёмках управлял болидом самостоятельно.

Фильмы ужасов 2025

«Пила-11»

Оригинальное название: Saw XI

Жанр: фильм ужасов

Страна: США, Великобритания

Режиссёр: Кевин Гротерт

В ролях: Тобин Белл

Инженер-убийца Джон Крамер едет в Мексику, чтобы пройти экспериментальное лечение от рака. Крамер становится жертвой аферы и жестоко мстит обидчикам.

«Присутствие»

Оригинальное название: Presence

Жанр: ужасы, триллер

Страна: США

Режиссёр: Стивен Содерберг

В ролях: Люси Лью, Крис Салливан, Джулия Фокс

Видео © Youtube / NEON

Свежий триллер, вышедший в российский прокат сразу после Нового года. Переехавшая в новый дом семья обнаруживает, что у них есть сосед в виде призрака. Казалось бы, давно известная канва, но эта история рассказана от лица самого привидения.

Детективы 2025

«Рыцари Альто»

Оригинальное название: The Alto Knights

Жанр: детектив, криминал

Страна: США

Режиссёр: Барри Левинсон

В ролях: Роберт Де Ниро, Дебра Мессинг

Видео © Youtube / Warner Bros. Pictures

История двух известных американских гангстеров Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. В 1957 году Дженовезе совершает покушение на Костелло после его выхода на пенсию.

Интересные факты:

  • Работа над фильмом велась с 70-х годов, но от него отказывались студии.
  • Роберт Де Ниро сыграл в ленте сразу две роли.

«Чёрный пакет»

Оригинальное название: Black Bag

Жанр: детектив, триллер

Страна: США

Режиссёр: Стивен Содерберг

В ролях: Кейт Бланшетт, Майкл Фассбендер

Видео © Youtube / Focus Features

Шпионский триллер. Джордж и Кэтрин давно женаты, оба — высококлассные агенты разведки. Но тут становится известно, что Кэтрин подозревают в государственном преступлении. И Джордж должен сделать выбор.

«Вне закона»

Оригинальное название: In the Grey

Жанр: детектив, боевик

Страна: США, Великобритания

Режиссёр: Гай Ричи

В ролях: Генри Кавилл, Розамунд Пайк

Новый экшен от Гая Ричи. Группа спецагентов расследует крупные кражи и возвращает жертвам их деньги.

Исторические фильмы 2025

«Злой город»

Жанр: военный, история

Страна: Россия

Режиссёр: Константин Буслов

В ролях: Алексей Гуськов, Леонела Мантурова, Владимир Любимцев

Видео © Youtube / Кинокомпания Каропрокат

История героической обороны Козельска 1238 года во время монгольского нашествия. После битвы хан Батый повелел навсегда забыть название города и называть его злым.

Интересные факты:

  • Для натурных съёмок был выстроен полномасштабный город с 40 полноценными строениями.
  • В фильме снялась дочь вице-премьера Дениса Мантурова Леонела.

«Пророк. История Александра Пушкина»

Жанр: история, драма

Страна: Россия

Режиссёр: Феликс Умаров

В ролях: Юра Борисов, Анна Чиповская, Илья Любимов

Видео © Youtube / Kinoman

История жизни солнца русской поэзии — от лицейских будней до дуэли на Чёрной речке.

Интересный факт:

Фильм снимали в уникальных локациях: в Петергофе, Павловске, Юсуповском и Строгановском дворцах, в мемориальной квартире Пушкина на Мойке. В некоторые из них кинематографистов допустили впервые.

Приключенческие фильмы 2025

«Аватар: Огонь и пепел»

Оригинальное название: Avatar: Fire and Ash

Жанр: фантастика, приключения

Страна: США

Режиссёр: Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Уна Чаплин

Третья глава саги, ставшей культовой. После первой масштабной битвы на'ви с землянами прошло 15 лет. Джейк, Нейтири и их дети отправятся на другие планеты системы Альфа Центавра. В приключениях героев будет сопровождать приёмная дочь биолога Грейс. Главным злодеем по-прежнему остаётся полковник Коуритч.

Интересный факт:

По словам режиссёра, во время съёмок вся команда ела исключительно вегетарианскую пищу. Это отразило посыл ленты о необходимости охраны природы.

«Миссия невыполнима — последняя расплата»

Оригинальное название: Mission: Impossible — The Final Reckoning

Жанр: приключения, боевик

Страна: США

Режиссёр: Кристофер Маккуорри

В ролях: Том Круз, Ванесса Кирби

Видео © Youtube / Paramount Pictures

Предположительно, завершающая часть приключений агента Итана Ханта. Он будет разыскивать искусственный интеллект, угрожающий человечеству.

«Зверополис-2»

Оригинальное название: Zootopia 2

Жанр: мультфильм, приключения

Страна: США

Режиссёр: Джаред Буш

Роли дублировали: Дженнифер Гудвин, Джейсон Бейтман, Шакира

Сиквел одного из популярнейших диснеевских мультфильмов. Джуди и Ник, ставший полицейским, ведут новое расследование. Мы увидим других обитателей Зверополиса — рептилий и, возможно, остальные зоогорода.

Комедии 2025

«Василий»

Жанр: комедия, приключения

Страна: Россия

Режиссёр: Дмитрий Литвиненко

В ролях: Александр Петров, Ян Цапник, Раиса Рязанова, Барбара Де Рехиль

Видео © Youtube / Киноафиша Трейлеры

Отечественная комедия о приключениях близнецов. Александр Петров в роли скромного провинциального учителя ОБЖ Васи и его дерзкого брата Коли, прячущегося от мексиканского наркокартеля. Васе придётся помочь брату в Мексике и применить на практике все свои навыки.

«Постучись в мою Тверь»

Жанр: комедия, мелодрама

Страна: Россия

Режиссёр: Гарик Петросян

В ролях: Мария Горбань, Павел Прилучный, Наталья Бочкарёва

Видео © Youtube / Киноафиша Трейлеры

«Укрощение строптивого» на новый лад с названием, отсылающим к популярнейшей турецкой новелле. Бизнес-леди Алиса намерена выкупить спорный участок у угрюмого фермера, который не желает уступать. Девушка, привыкшая добиваться своего, не сдаётся.

«Холоп. Великолепный век»

Оригинальное название: Şımarık

Жанр: комедия

Страна: Турция, Россия

Режиссёр: Онур Унлю

В ролях: Керем Бюрсин, Мелис Сезен

Видео © Youtube / Central Partnership

Турецкий ремейк российской комедии с Милошем Биковичем. Избалованный стамбульский мажор Мете в исполнении звезды телехита «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина попадает на перевоспитание во времена султана Сулеймана, став там конюхом.

Интересный факт:

Оригинальное название переводится с турецкого как «избалованный» или «баловень».

6 самых красивых актёров из турецких сериалов, которые покорят ваши сердечки так же, как Бурак Озчивит — Москву
6 самых красивых актёров из турецких сериалов, которые покорят ваши сердечки так же, как Бурак Озчивит — Москву
Авторы
Екатерина Субботина
Екатерина Субботина
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