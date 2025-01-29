15 лучших фильмов 2025 года, которые стоит увидеть: «Аватар-3»,«Зверополис-2», турецкий «Холоп» 2025 год богат на кинопремьеры, часть из которых — продолжение уже прогремевших франшиз, ожидаются и не менее яркие новинки. О самых ярких лентах наступившего года — в материале Life.ru 29 января, 07:45 В 2025 году зрителей ждёт много ярких кинопремьер. Коллаж © Life.ru. Обложка © film, © «Холоп. Великолепный век» (2024), режиссёр Онур Унлю, сценаристы Мурат Дишли, Дарья Грацевич, Антон Морозенко и др. / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Sem_Sem

Драмы 2025

«Майкл»

Оригинальное название: Michael Жанр: драма, биография Страна: США Режиссёр: Антуан Фукуа В ролях: Джафар Джексон, Колман Доминго

Байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Лента освещает весь его жизненный путь — от начала карьеры в группе с братьями до всемирной славы и ложных обвинений в педофилии.

Интересные факты:

Главную роль сыграл Джафар Джексон — племянник певца.

Сценарий байопика написал Джон Логан — автор биографической драмы «Авиатор» и «Гладиатора» Ридли Скотта.

«Формула-1»

Оригинальное название: F1 Жанр: драма, спорт Страна: США Режиссёр: Джозеф Косински В ролях: Брэд Питт, Хавьер Бардем, Демсон Идрис

Видео © Youtube / Kinoman

Опытный пилот Сонни Хэйс в 1990-е участвовал в гонках «Формулы-1». Однако после аварии перешёл в другие серии. Через 20 лет он становится наставником молодого гонщика, чьим прототипом, предположительно, является Льюис Хэмилтон.

Интересные факты:

Исполнительным продюсером ленты выступил Льюис Хэмилтон.

Брэд Питт на съёмках управлял болидом самостоятельно.

Фильмы ужасов 2025

«Пила-11»

Оригинальное название: Saw XI Жанр: фильм ужасов Страна: США, Великобритания Режиссёр: Кевин Гротерт В ролях: Тобин Белл

Инженер-убийца Джон Крамер едет в Мексику, чтобы пройти экспериментальное лечение от рака. Крамер становится жертвой аферы и жестоко мстит обидчикам.

«Присутствие»

Оригинальное название: Presence Жанр: ужасы, триллер Страна: США Режиссёр: Стивен Содерберг В ролях: Люси Лью, Крис Салливан, Джулия Фокс

Видео © Youtube / NEON

Свежий триллер, вышедший в российский прокат сразу после Нового года. Переехавшая в новый дом семья обнаруживает, что у них есть сосед в виде призрака. Казалось бы, давно известная канва, но эта история рассказана от лица самого привидения.

Детективы 2025

«Рыцари Альто»

Оригинальное название: The Alto Knights Жанр: детектив, криминал Страна: США Режиссёр: Барри Левинсон В ролях: Роберт Де Ниро, Дебра Мессинг

Видео © Youtube / Warner Bros. Pictures

История двух известных американских гангстеров Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. В 1957 году Дженовезе совершает покушение на Костелло после его выхода на пенсию.

Интересные факты:

Работа над фильмом велась с 70-х годов, но от него отказывались студии.

Роберт Де Ниро сыграл в ленте сразу две роли.

«Чёрный пакет»

Оригинальное название: Black Bag Жанр: детектив, триллер Страна: США Режиссёр: Стивен Содерберг В ролях: Кейт Бланшетт, Майкл Фассбендер

Видео © Youtube / Focus Features

Шпионский триллер. Джордж и Кэтрин давно женаты, оба — высококлассные агенты разведки. Но тут становится известно, что Кэтрин подозревают в государственном преступлении. И Джордж должен сделать выбор.

«Вне закона»

Оригинальное название: In the Grey Жанр: детектив, боевик Страна: США, Великобритания Режиссёр: Гай Ричи В ролях: Генри Кавилл, Розамунд Пайк

Новый экшен от Гая Ричи. Группа спецагентов расследует крупные кражи и возвращает жертвам их деньги.

Исторические фильмы 2025

«Злой город»

Жанр: военный, история Страна: Россия Режиссёр: Константин Буслов В ролях: Алексей Гуськов, Леонела Мантурова, Владимир Любимцев

Видео © Youtube / Кинокомпания Каропрокат

История героической обороны Козельска 1238 года во время монгольского нашествия. После битвы хан Батый повелел навсегда забыть название города и называть его злым.

Интересные факты:

Для натурных съёмок был выстроен полномасштабный город с 40 полноценными строениями.

В фильме снялась дочь вице-премьера Дениса Мантурова Леонела.

«Пророк. История Александра Пушкина»

Жанр: история, драма Страна: Россия Режиссёр: Феликс Умаров В ролях: Юра Борисов, Анна Чиповская, Илья Любимов

Видео © Youtube / Kinoman

История жизни солнца русской поэзии — от лицейских будней до дуэли на Чёрной речке.

Интересный факт:

Фильм снимали в уникальных локациях: в Петергофе, Павловске, Юсуповском и Строгановском дворцах, в мемориальной квартире Пушкина на Мойке. В некоторые из них кинематографистов допустили впервые.

Приключенческие фильмы 2025

«Аватар: Огонь и пепел»

Оригинальное название: Avatar: Fire and Ash Жанр: фантастика, приключения Страна: США Режиссёр: Джеймс Кэмерон В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Уна Чаплин

Третья глава саги, ставшей культовой. После первой масштабной битвы на'ви с землянами прошло 15 лет. Джейк, Нейтири и их дети отправятся на другие планеты системы Альфа Центавра. В приключениях героев будет сопровождать приёмная дочь биолога Грейс. Главным злодеем по-прежнему остаётся полковник Коуритч.

Интересный факт:

По словам режиссёра, во время съёмок вся команда ела исключительно вегетарианскую пищу. Это отразило посыл ленты о необходимости охраны природы.

«Миссия невыполнима — последняя расплата»

Оригинальное название: Mission: Impossible — The Final Reckoning Жанр: приключения, боевик Страна: США Режиссёр: Кристофер Маккуорри В ролях: Том Круз, Ванесса Кирби

Видео © Youtube / Paramount Pictures

Предположительно, завершающая часть приключений агента Итана Ханта. Он будет разыскивать искусственный интеллект, угрожающий человечеству.

«Зверополис-2»

Оригинальное название: Zootopia 2 Жанр: мультфильм, приключения Страна: США Режиссёр: Джаред Буш Роли дублировали: Дженнифер Гудвин, Джейсон Бейтман, Шакира

Сиквел одного из популярнейших диснеевских мультфильмов. Джуди и Ник, ставший полицейским, ведут новое расследование. Мы увидим других обитателей Зверополиса — рептилий и, возможно, остальные зоогорода.

Комедии 2025

«Василий»

Жанр: комедия, приключения Страна: Россия Режиссёр: Дмитрий Литвиненко В ролях: Александр Петров, Ян Цапник, Раиса Рязанова, Барбара Де Рехиль

Видео © Youtube / Киноафиша Трейлеры

Отечественная комедия о приключениях близнецов. Александр Петров в роли скромного провинциального учителя ОБЖ Васи и его дерзкого брата Коли, прячущегося от мексиканского наркокартеля. Васе придётся помочь брату в Мексике и применить на практике все свои навыки.

«Постучись в мою Тверь»

Жанр: комедия, мелодрама Страна: Россия Режиссёр: Гарик Петросян В ролях: Мария Горбань, Павел Прилучный, Наталья Бочкарёва

Видео © Youtube / Киноафиша Трейлеры

«Укрощение строптивого» на новый лад с названием, отсылающим к популярнейшей турецкой новелле. Бизнес-леди Алиса намерена выкупить спорный участок у угрюмого фермера, который не желает уступать. Девушка, привыкшая добиваться своего, не сдаётся.

«Холоп. Великолепный век»

Оригинальное название: Şımarık Жанр: комедия Страна: Турция, Россия Режиссёр: Онур Унлю В ролях: Керем Бюрсин, Мелис Сезен

Видео © Youtube / Central Partnership

Турецкий ремейк российской комедии с Милошем Биковичем. Избалованный стамбульский мажор Мете в исполнении звезды телехита «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина попадает на перевоспитание во времена султана Сулеймана, став там конюхом.

Интересный факт:

Оригинальное название переводится с турецкого как «избалованный» или «баловень».

Авторы Екатерина Субботина