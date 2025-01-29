Онкология стала причиной смерти актёра из сериала «Молодёжка» Алексея Булатова

На 77-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино Алексей Булатов. Причиной смерти стала онкология. Об этом корреспонденту aif.ru сообщили в Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение».

Алексей Булатов родился 5 ноября 1948 года. В 1974 году он окончил Школу-студию при МХАТ СССР имени Горького, после чего посвятил свою жизнь театру и кинематографу. Актёр служил в Русском драматическом театре Еревана и Московском драматическом театре имени Пушкина. Последние 17 лет своей карьеры он был частью труппы московского театра «Сопричастность».

Зрителям Алексей Булатов запомнился по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Слуга государев», «До смерти красива», «Когда цветёт сирень», «Сердце Пармы», «Дикий» и «Молодёжка». Его талант и вклад в искусство навсегда останутся в памяти поклонников.