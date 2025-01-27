Откачивали полчаса: Названа причина смерти актёра из великой династии Янковских
Mash: Игорь Янковский скончался из-за осложнения на фоне цирроза печени
Игорь Янковский. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Племянник народного артиста СССР Олега Янковского и часть известной актёрской династии Игорь Янковский скончался в результате осложнения, связанного с циррозом печени. У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, отёк лёгких и мозга, сообщает Mash.
Врачи пытались реанимировать его в течение 30 минут, но ничего не вышло. Янковский ушёл из жизни в реанимации 26 января в 22:00. В начале месяца его заболевание перешло в терминальную стадию, а 8 января актёра госпитализировали.
Напомним, что сегодня стало известно о смерти Игоря Янковского. Пару дней назад его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Сообщалось, что Янковский долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Племянник народного артиста первым предложил создать Российскую Ассоциацию Рекламных Агентств (АКАР). Он занимал её президентский пост с 2004 года.