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27 января, 11:34
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Откачивали полчаса: Названа причина смерти актёра из великой династии Янковских

Mash: Игорь Янковский скончался из-за осложнения на фоне цирроза печени

Игорь Янковский. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Игорь Янковский. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Племянник народного артиста СССР Олега Янковского и часть известной актёрской династии Игорь Янковский скончался в результате осложнения, связанного с циррозом печени. У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, отёк лёгких и мозга, сообщает Mash.

Врачи пытались реанимировать его в течение 30 минут, но ничего не вышло. Янковский ушёл из жизни в реанимации 26 января в 22:00. В начале месяца его заболевание перешло в терминальную стадию, а 8 января актёра госпитализировали.

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Напомним, что сегодня стало известно о смерти Игоря Янковского. Пару дней назад его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Сообщалось, что Янковский долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Племянник народного артиста первым предложил создать Российскую Ассоциацию Рекламных Агентств (АКАР). Он занимал её президентский пост с 2004 года.

Наталья Афонина
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