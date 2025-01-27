Откачивали полчаса: Названа причина смерти актёра из великой династии Янковских

Племянник народного артиста СССР Олега Янковского и часть известной актёрской династии Игорь Янковский скончался в результате осложнения, связанного с циррозом печени. У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, отёк лёгких и мозга, сообщает Mash.

Врачи пытались реанимировать его в течение 30 минут, но ничего не вышло. Янковский ушёл из жизни в реанимации 26 января в 22:00. В начале месяца его заболевание перешло в терминальную стадию, а 8 января актёра госпитализировали.