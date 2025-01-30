Опасные часы: Когда 30 января нельзя ссориться и поддаваться негативным эмоциям

30 января для многих покажется обычным числом в календаре. Но для тех, кто чутко улавливает ритмы космоса, кто прислушивается к шёпоту звёзд, этот день таит в себе особые, потенциально непростые часы. Некоторые отрезки времени 30 января, согласно астрологическим прогнозам, наполнены негативной энергетикой, словно тёмные пятна на фоне светлого дня. Это не предсказание беды, а скорее предупреждение, призыв к осторожности и внимательности, возможность подготовиться и минимизировать потенциальное влияние неблагоприятных астрологических аспектов.

Сегодня Life.ru рассмотрит опасные часы 30 января, узнает, на какие сферы жизни они могут повлиять и кому стоит проявить особую бдительность. Давайте разберёмся, как использовать знание о неблагоприятных периодах, чтобы превратить потенциальные угрозы в возможности для саморазвития и укрепления собственной энергетики.

Пик негатива с 13 по 14 часов по Москве

Как пережить 30 января, когда будет пик негатива днём. Фото © «Шедеврум»

Почему именно в середине дня стоит сделать паузу? Во время этого периода возможны негативные аспекты между Луной и планетами, оказывающими влияние на наше эмоциональное состояние. Например, если Луна образует квадрат или оппозицию с такими планетами, как Марс или Сатурн, это может привести к конфликтам, раздражению и даже агрессии. В такие моменты эмоции людей могут накаляться, что может спровоцировать ссоры или недопонимание в общении с другими.

Архетипические характеристики таких планет, как Марс, — планета действия и агрессии, и Сатурн, — планета ограничений и ответственности, могут создавать поток негативных эмоций, смещая акцент на внутренние конфликты и проблемы. Это время, когда старые обиды могут всплыть на поверхность и люди могут действовать нерационально, принимая быстрые решения на основе эмоций. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Кроме того, положение Меркурия, связанного с коммуникацией и мышлением, также играет важную роль. Если Меркурий в это время оказывается в дисгармоничном аспекте с другими планетами, это может вести к недопониманию и искажению информации. Люди будут неправильно интерпретировать слова и намерения друг друга, что также увеличит уровень напряжённости.

С учётом всех этих факторов, считается, что энергетика времени с 13 до 14 часов может стать особенно уязвимой для проявления негатива. «Это не значит, что весь день будет провальным, — нет. Просто в этот конкретный час можно ожидать максимум проявлений конфликтов, неурядиц и недовольства», — подмечает астролог Белла Винкс.

Сумеречная зона с 16 до 17 часов вечера

Почему 30 января растёт пик негатива и можно со всеми поссориться. Фото © «Шедеврум»

Часовой промежуток с 16:00 до 17:00 30 января предстанет перед нами как узкое, энергетически нестабильное горлышко, соединяющее два относительно спокойных периода дня. Со слов астролога, это время, словно тонкий лёд на бурлящем потоке, может внезапно проломиться под ногами, если не соблюдать осторожность.

Астрологически это связано с напряжённым аспектом между планетами, создающим своего рода «энергетический затор». Представьте себе реку, в которой внезапно образовалась узкая протока. Водный поток сжимается, его скорость увеличивается, возникают водовороты и турбулентность. Аналогично в этот час энергетические потоки сжимаются, усиливая любые негативные эмоции и мысли.

Негатив, накапливавшийся в течение дня, как бы концентрируется, приобретая разрушительную силу. Даже мелкая ссора может разгореться в крупный конфликт, а незначительное недоразумение — привести к серьёзным последствиям. В это время повышается риск принятия необдуманных решений, импульсивных поступков, которые потом придётся долго исправлять.

Самые опасные часы в четверг, 30 января. Фото © «Шедеврум»

Чувствительные люди могут ощутить прилив тревоги, раздражительности, упадка сил. Поэтому с 16:00 до 17:00 часов по Москве 30 января рекомендуется избегать важных переговоров, подписания контрактов, принятия судьбоносных решений. Лучше посвятить это время спокойным занятиям — медитации, чтению, прогулке на свежем воздухе, чтобы гармонизировать свою энергетику и избежать негативного влияния этого «энергетического узла». Это время требует от нас внутренней собранности и осознанности, чтобы не поддаться влиянию негативных вибраций и пройти этот сложный час без потерь.