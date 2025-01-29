Бум на осиновые колья: В России взлетели продажи «защиты от вампиров»

В России за 2024 год более чем на треть вырос спрос на магические атрибуты. В сравнении с предыдущими периодами жители разных регионов стали на 34% чаще покупать эзотерические принадлежности. Об этом свидетельствует исследование компании АТОЛ, аналитики которой провели анализ обезличенных данных продаж по 5,3 миллиона чеков.

В среднем стоимость набора для экстрасенса составила 9,4 тыс. рублей, что на 10% больше в сравнении с 2023 годом. Аналитики сообщают, что самыми востребованными магическими товарами стали наборы рун — доля продаж составила 32% в данной категории. Их россияне стали приобретать чаще на 11%, а цена в среднем выросла на 11% — до 761 руб.

Неожиданно вырос спрос на шаманские бубны — их стали покупать вдвое чаще. Даже статус самого дорогого магического атрибута не испугал россиян, которые задались целью стать обладателями этого предмета — в среднем бубен можно купить за 4,1 тыс. рублей. Также аналитики отметили, что у экстрасенсов и любителей появился интерес к стеклянным шарам, спрос на которые вырос на 146%, а также к куклам вуду — 66%.

А вот свечи перестали входить в круг интересов любителей магии — их стали покупать на 18% реже. Неохотно берут и пособия по гаданиям на картах таро — зафиксирован прирост объёма продаж лишь на 3%.