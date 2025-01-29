Юра Борисов номинирован на «Оскар»: Какие ещё 7 русских актёров покорили Голливуд

23 января 2025 года культура отмены официально закончилась: российского актёра Юру Борисова номинировали на «Оскар» за роль в романтической комедии Шона Бейкера «Анора». Борисов не единственный из российских актёров, кто начал свою карьеру в Голливуде и покорил игрой зрителей разных стран. Рассказываем о 7 звёздах российского кино, которые стали известными во всём мире.

Юрий Колокольников

Юрий Колокольников участвовал в «Игре престолов», «Доводе» и скоро появится в «Белом лотосе». Кадр из сериала «Игра престолов», режиссёр Дэвид Наттер и др., сценарист Джордж Р. Р. Мартин и др. / Kinopoisk

Юрий Колокольников покорил весь мир, когда сыграл роль Стира в сериале «Игра престолов». Эта фэнтези-сага стала культовой как в мире, так и в России, а брутальный вождь одного из племён одичалых, которого сыграл Колокольников, надолго запомнился зрителям. Потом русского актёра приглашали в знаменитый фильм-палиндром «Довод» Кристофера Нолана, боевики «Телохранитель киллера» Патрика Хьюза и «Хантер Киллер» Донавана Марша. Недавно Колокольников засветился в трейлере сериала «Белый лотос».

Константин Хабенский

Константин Хабенский сыграл в «Войне миров Z» с Брэдом Питтом, но его вырезали. Кадр из фильма «Война миров Z», режиссёр Марк Форестер, сценарист Дрю Годдард / Kinopoisk

Хабенский покорил Голливуд в 2013 году, когда его позвали в фильм «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли. Там актёр сыграл российского бойца, который помогает герою Питта убивать зомби. За два месяца успели отснять много материала, но многие сцены вырезали из-за жестокости. Хабенскому больше понравилась работа с европейскими режиссёрами: Томасом Альфредсоном в фильме «Шпион, выйди вон!», Жозе Дайан в картине «Распутин» и с Кевином Макдональдом в фильме «Чёрное море».

Данила Козловский

Данила Козловский играл Вещего Олега в «Викингах» и Дмитрия Беликова в «Академии вампиров». Кадр из фильма «Викинги», режиссёр Киаран Доннелли и др., сценаристы Майкл Хёрст, Джастин Поллард / Kinopoisk

В историческом сериале «Викинги» Данила Козловский сыграл Вещего Олега, основателя Древнерусского государства. Сериал 2013 года показывает русского актёра в шестом сезоне. В следующем году Козловский уже играл в комедии ужасов «Академия вампиров» Дмитрия Беликова, сына вампира и человеческой женщины, который становится наставником в интернате для подростков-кровопийц.

Юлия Снигирь

Юлия Снигирь играла в «Крепком орешке» с Брюсом Уиллисом, «Отмороженных», «Делириуме» и сериале «Новый папа». Кадр из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», режиссёр Джон Мур, сценаристы Скип Вудс, Родерик Торп / Kinopoisk

И снова кино 2013 года. Сюжет фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» переносит героя Брюса Уиллиса в Москву. Юлия Снигирь играет русскую девушку Ирину. В триллере «Отмороженные» Микаэла Соломона актриса сыграла коллегу русских бандитов Алису. Затем Снигирь сыграла в фильме «Делириум» Родриго Гарсиа. Сериал «Новый папа» Паоло Соррентино больше всего полюбился публике, в 2020 году она исполнила там роль Евы Новак.

Светлана Ходченкова

После фильма «Шпион, выйди вон!» Ходченкову позвали в супергеройский фильм «Росомаха: Бессмертный». Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный», режиссёр Крис Джеймс Мэнголд, сценаристы Марк Бомбэк, Скотт Фрэнк / Kinopoisk

Ходченкова тоже сыграла в фильме «Шпион, выйди вон!» в 2011 году. Вскоре после этого её позвали в супергеройский боевик «Росомаха: Бессмертный» на роль Виктории, также известной как Гадюка (в комиксах — Мадам Гидра). В фильме Андрея Конста «Кровавая леди Батори» Ходченкова и вовсе сыграла главную роль Елизаветы Батори.

Владимир Машков

Владимир Машков играл в одном фильме с Робертом де Ниро, а потом — с Томом Крузом. Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата», режиссёр Кристофер Маккуорри, сценарист Брюс Геллер и др. / Kinopoisk

Владимир Машков покорил Голливуд одним из первых. В 2006 году он принял участие в съёмках фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Там Машков сыграл русского разведчика Анатолия Сидорова. Агент преследует героя Тома Круза, Итана Ханта. До этого Машков снялся в триллере «15 минут славы» вместе с Робертом де Ниро. А ещё были «В тылу врага» с Оуэном Уилсоном и сериал «Шпионка» с актрисой Дженнифер Гарнер.

Игорь Жижикин

Игорь Жижикин всегда найдёт себе работу в Голливуде — так сказал Квентин Тарантино. Кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», режиссёр Стивен Спилберг, сценарист Дэвид Кепп и др./ Kinopoisk

Игорь Жижикин — характерный российский актёр для того, чтобы играть вышибал или спецназовцев. Его брутальный внешний вид привёл актёра в Голливуд и познакомил с Квентином Тарантино и Клинтом Иствудом. По словам актёра, Тарантино при встрече сказал: «Ну и рожа у тебя! Зато без работы ты точно не останешься: злодеи в Голливуде всегда нужны!». Такую цитату приводит «Вечерняя Москва». Режиссёр был прав: Жижикин сыграл в таких фильмах, как «Шпионка», «Кровавая работа», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Турист», «Защитник» и «Хантер Киллер».