«Давить на ребёнка не нужно»: Психолог оценила отношения Агаты Муцениеце с сыном

Актриса Агата Муцениеце заняла правильную позицию в отношениях с 12-летним сыном Тимофеем, который после развода родителей остался жить с Павлом Прилучным. Об этом заявила детский психолог Дарья Дугенцова. По её словам, звезда ведёт себя с наследником как взрослый, адекватный человек.

«Агата заняла достаточно взрослую, объективную, адекватную позицию. Давить на ребёнка действительно не нужно, потому что это приведёт к обратному эффекту. Она принимает его выбор», — подчеркнула собеседница URA.ru.

Она не исключила, что Тимофей со временем пересмотрит своё отношение к матери, однако пока что на его решения влияет возраст. Кроме того, на наследника артистов негативно могли повлиять плохие отношения между родителями, полагает эксперт.