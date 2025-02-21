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21 февраля, 08:15

«Давить на ребёнка не нужно»: Психолог оценила отношения Агаты Муцениеце с сыном

Психолог Дугенцова: Муцениеце заняла правильную позицию в отношениях с сыном

Агата Муцениеце с сыном Тимофеем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / agataagata

Агата Муцениеце с сыном Тимофеем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / agataagata

Актриса Агата Муцениеце заняла правильную позицию в отношениях с 12-летним сыном Тимофеем, который после развода родителей остался жить с Павлом Прилучным. Об этом заявила детский психолог Дарья Дугенцова. По её словам, звезда ведёт себя с наследником как взрослый, адекватный человек.

«Агата заняла достаточно взрослую, объективную, адекватную позицию. Давить на ребёнка действительно не нужно, потому что это приведёт к обратному эффекту. Она принимает его выбор», — подчеркнула собеседница URA.ru.

Она не исключила, что Тимофей со временем пересмотрит своё отношение к матери, однако пока что на его решения влияет возраст. Кроме того, на наследника артистов негативно могли повлиять плохие отношения между родителями, полагает эксперт.

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Напомним, по итогам бракоразводного процесса суд постановил, что дети Прилучного и Муцениеце останутся с мамой. Тем не менее их сын Тимофей захотел жить с отцом. А на днях Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном, которая оказалась довольно негативной.

Борис Эльфанд
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