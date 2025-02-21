«Давить на ребёнка не нужно»: Психолог оценила отношения Агаты Муцениеце с сыном
Психолог Дугенцова: Муцениеце заняла правильную позицию в отношениях с сыном
Агата Муцениеце с сыном Тимофеем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / agataagata
Актриса Агата Муцениеце заняла правильную позицию в отношениях с 12-летним сыном Тимофеем, который после развода родителей остался жить с Павлом Прилучным. Об этом заявила детский психолог Дарья Дугенцова. По её словам, звезда ведёт себя с наследником как взрослый, адекватный человек.
«Агата заняла достаточно взрослую, объективную, адекватную позицию. Давить на ребёнка действительно не нужно, потому что это приведёт к обратному эффекту. Она принимает его выбор», — подчеркнула собеседница URA.ru.
Она не исключила, что Тимофей со временем пересмотрит своё отношение к матери, однако пока что на его решения влияет возраст. Кроме того, на наследника артистов негативно могли повлиять плохие отношения между родителями, полагает эксперт.
Напомним, по итогам бракоразводного процесса суд постановил, что дети Прилучного и Муцениеце останутся с мамой. Тем не менее их сын Тимофей захотел жить с отцом. А на днях Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном, которая оказалась довольно негативной.