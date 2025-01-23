Муцениеце и Прилучного предупредили о риске нанести детям тяжёлую травму своей войной
Психолог Метальникова: У детей Муцениеце и Прилучного будет тяжёлая травма
Павел Прилучный с дочерью Мией и сыном Тимофеем. Фото © VK / priluchny2022
Непрекращающаяся война Агаты Муцениеце и Павла Прилучного может сильно отразиться на эмоциональном и психическом состоянии их детей, а также на их дальнейшей личной жизни. Таким мнением поделилась психолог Александра Метальникова.
«Если вы хотите представить, каково детям — представьте, что вас тупой пилой распиливают напополам», — заявила эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По её словам, развод папы и мамы в целом воспринимается очень болезненно. Но в этом случае ситуация усугубляется ещё и тем, что родители Тимофея и Мии — публичные люди. Каждый их шаг транслируется в Сети, за чем также могут наблюдать и дети. Это может нанести им тяжёлую травму, подытожила психолог.
Напомним, 18 октября прошлого года суд оставил детей Муцениеце и Прилучного с матерью. Однако сын захотел жить с отцом и не выходить на связь с матерью. Как-то Агата признавалась, что не видела его с августа. Прилучный регулярно выставляет в соцсети фотографии с наследником, показывая бывшей жене, что сыну и без неё хорошо. По мнению адвоката Муцениеце, единственно верный вариант в этой ситуации — сесть за стол переговоров с психологом и решить вопрос с детьми.