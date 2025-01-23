Муцениеце и Прилучного предупредили о риске нанести детям тяжёлую травму своей войной

Непрекращающаяся война Агаты Муцениеце и Павла Прилучного может сильно отразиться на эмоциональном и психическом состоянии их детей, а также на их дальнейшей личной жизни. Таким мнением поделилась психолог Александра Метальникова.

По её словам, развод папы и мамы в целом воспринимается очень болезненно. Но в этом случае ситуация усугубляется ещё и тем, что родители Тимофея и Мии — публичные люди. Каждый их шаг транслируется в Сети, за чем также могут наблюдать и дети. Это может нанести им тяжёлую травму, подытожила психолог.