«Как так мог»: Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном, который живёт с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце рассказала о том, что перед новогодней ночью случайно столкнулась в магазине с сыном Тимофеем, который живёт с отцом Павлом Прилучным и его новой семьёй. По словам артистки, долгожданная встреча не принесла ей радости.

«Мы нечаянно в магазине встретили Тимофея. Вот такое бывает. Каков был вообще шанс, что мы столкнёмся лоб в лоб? <…> Мы поехали на Петин (Петра Дранги. — Прим. Life.ru) концерт. В итоге с концерта мы решили заехать в магазин и встретили там Тиму. Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — поделилась звезда в своём YouTube-влоге.

Она также отметила, что не собирается жертвовать собой и полностью посвящать себя детям, которых родила. По словам Агаты, дети вырастут, создадут свои семьи и карьеры, не осознав, что мать потратила на них свои лучшие годы.

«Так оно как будто бы и должно быть. Потому что мы все разные люди, да? У каждого своя жизнь, свой путь. И как будто бы именно поэтому надо в первую очередь заниматься своей жизнью», — отметила Муцениеце.