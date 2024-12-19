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19 декабря, 19:21

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце с родителями на дне рождения отца

Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце и Пётр Дранга, которых заподозрили в романе, вместе пришли на день рождения к отцу музыканта. Кадрами с семейного праздника 40-летний аккордеонист поделился в запрещённой соцсети.

Пара гуляет вместе по Москве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drangaofficial

Пара гуляет вместе по Москве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drangaofficial

Кажется, отношения парочки вышли на новый уровень. Дело в том, что Пётр познакомил со своей семьёй не только новую 35-летнюю возлюбленную, но и её дочь Мию. Празднество по случаю дня рождения папы музыканта прошло в шикарном ресторане, где за столом собрались все самые близкие Дранги.

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Агата и Пётр даже не пытаются скрывать чувств: оба выкладывают в личных блогах милые совместные фото и видео. Пара не просто появляется вместе на светских мероприятиях, но и гуляет по улицам Москвы, наслаждаясь компанией друг друга.

В начале декабря знаменитости впервые вышли в свет вместе, чем поразили коллег и поклонников. Вероятные отношения стали сюрпризом даже для близких Агаты и Петра. Компанию возлюбленным составляет дочь Муцениеце от брака с Павлом Прилучным Мия.

Ольга Сливченко
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