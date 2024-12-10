Агата Муцениеце внезапно вышла в свет в компании дочери и музыканта Петра Дранги
Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Пётр Дранга. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agataagata и drangaofficial
В последние недели актрису Агату Муцениеце неоднократно видели в компании музыканта Петра Дранги, что вызвало волну слухов о возможном романе. Недавно они вместе посетили гастрономическое шоу театра SVET, где Агата появилась с дочерью Мией. Пара охотно позировала фотографам, но в социальных сетях актриса предпочла не показывать своего спутника. Об этом сообщает Super.
Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Фото © Telegram / Super.ru
«Пётр и Агата выглядят потрясающе вместе! Мия просто очаровательна! Надеюсь, они счастливы», «Новая любовная история?», «Вот это поворот! Кто следующий в списке?» — прокомментировали в Сети фанаты.
Агата Муцениеце сейчас переживает непростой период. После развода с Павлом Прилучным в 2020 году актриса старалась наладить личную жизнь, но отношения с сыном Тимофеем стали для неё испытанием. В августе 2024 года мальчик переехал к отцу, и теперь бывшие супруги решают вопрос о месте жительства детей через суд. В недавнем интервью актриса призналась, что сделала много ошибок в воспитании сына, и этот год оказался для неё особенно тяжёлым.
Муцениеце уже приписывали романы с разными известными мужчинами, включая Ивана Чуйкова и Владимира Селиванова, но эти слухи не подтверждались. Появление с Дрангой на светских мероприятиях возродило интерес к её личной жизни.
Напомним, что Пётр Дранга, талантливый аккордеонист и продюсер, известен своей яркой карьерой на российской эстраде. Он часто экспериментирует с музыкальными жанрами, создавая уникальные аранжировки, и даже основал собственный коллектив DYP orchestra. Несмотря на успехи в карьере, личная жизнь Дранги всегда оставалась в тени.
Если слухи о романе с Дрангой подтвердятся, это станет одним из немногих позитивных событий в жизни Агаты. Однако, пока ни она, ни Пётр не комментируют свои отношения, оставляя общественность в догадках.
Ранее Агата Муцениеце призналась, что видела НЛО во время брака с Павлом Прилучным. По словам актрисы, однажды вечером на пляже, во время детской дискотеки, она заметила странное светящееся пятно на горизонте.