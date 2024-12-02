Агата Муцениеце призналась, что видела НЛО во время брака с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце. Обложка © VK / Agata Muceniece
Агата Муцениеце, известная актриса, недавно стала ведущей подкаста, посвященного конспирологии и теориям заговора. Super.ru сообщает, что в первом выпуске она пригласила коллегу и друга Ивана Чуйкова, а также поделилась личным опытом встречи с необъяснимым явлением — НЛО.
Событие, о котором рассказала Агата, произошло во время семейного отдыха в Греции, когда она была замужем за Павлом Прилучным. По словам актрисы, однажды вечером на пляже, во время детской дискотеки, она заметила странное светящееся пятно на горизонте. «Я не выпила тогда ни капли алкоголя. Слева от меня шёл горизонт моря. В какой-то момент я просто повернула голову и увидела такое большое светящееся пятно, которое плывёт вдоль горизонта», — вспоминает Муцениеце. Загадочный объект двигался быстрее самолёта, затем завис в воздухе и внезапно исчез.
Агата отметила, что Павел Прилучный также заметил это явление и разделил её удивление в тот момент. Однако сейчас, по её словам, экс-супруг вряд ли подтвердит её рассказ. «Он скажет, что я сумасшедшая, и упечёт меня», — с иронией добавила актриса.
Муцениеце активно обсуждает мистические темы в своём подкасте, привлекая внимание к необычным и загадочным историям. Её откровения вызывают интерес среди слушателей и поклонников, которые с нетерпением ждут новых выпусков и обсуждений.
Напомним, что Агата Муцениеце ещё в 2020 году объявила о расставании с Павлом Прилучным после девяти лет брака. В июне того года пара официально развелась. Актёры продолжают через суд решать, с кем останутся их дети Мия и Тимофей. Суд предложил малышам самим выбрать, с кем они хотят жить. Недавно стало известно, что актриса даже хотела навести порчу на бывшего. При этом Прилучный продолжает проводить время с сыном, несмотря на решение суда.