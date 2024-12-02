Агата Муцениеце призналась, что видела НЛО во время брака с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце, известная актриса, недавно стала ведущей подкаста, посвященного конспирологии и теориям заговора. Super.ru сообщает, что в первом выпуске она пригласила коллегу и друга Ивана Чуйкова, а также поделилась личным опытом встречи с необъяснимым явлением — НЛО.

Событие, о котором рассказала Агата, произошло во время семейного отдыха в Греции, когда она была замужем за Павлом Прилучным. По словам актрисы, однажды вечером на пляже, во время детской дискотеки, она заметила странное светящееся пятно на горизонте. «Я не выпила тогда ни капли алкоголя. Слева от меня шёл горизонт моря. В какой-то момент я просто повернула голову и увидела такое большое светящееся пятно, которое плывёт вдоль горизонта», — вспоминает Муцениеце. Загадочный объект двигался быстрее самолёта, затем завис в воздухе и внезапно исчез.

Агата отметила, что Павел Прилучный также заметил это явление и разделил её удивление в тот момент. Однако сейчас, по её словам, экс-супруг вряд ли подтвердит её рассказ. «Он скажет, что я сумасшедшая, и упечёт меня», — с иронией добавила актриса.