«Решила проколоться»: Агата Муцениеце рассказала, как ухаживает за кожей

Экс-супруга Павла Прилучного, Агата Муцениеце, 35-летняя актриса, уделяет большое внимание своему внешнему виду. Она не только поддерживает физическую форму, но и регулярно посещает косметологические процедуры. Недавно Агата сообщила своим поклонникам о том, что начала уделять ещё больше внимания уходу за кожей.

Агата поделилась информацией о том, что планирует пройти курс инъекций микроколлагена. Эта процедура призвана бороться с мелкими морщинками и уменьшать выраженность мимических и возрастных линий на коже. В своём видеообращении к поклонникам Агата подробно рассказала о том, что её ожидает в ближайшее время. «Друзья, я решила проколоться!» — сообщила актриса с долей юмора и энтузиазма.

Муцениеце объяснила, что натуральный микроколлаген помогает сделать кожу более упругой и эластичной. После процедуры она становится немного плотнее, что, в свою очередь, способствует омоложению.

Агата упомянула, что данный вид инъекций отличается минимальными побочными эффектами и быстрой реабилитацией. Актриса честно предупредила, что сразу после процедуры могут появиться покраснения и небольшие точки на коже, но не стоит пугаться — всё это пройдёт через пару часов.

Сразу после процедуры Агата записала видеообращение. На видео были заметны небольшие синяки, которые, по её словам, являются временным побочным эффектом. Муцениеце уверила своих поклонников, что через несколько дней всё будет выглядеть великолепно, и она готова показать результаты после полного восстановления.

Подписчики актрисы с нетерпением ждут результатов и поддерживают её в стремлении к совершенству. Агата Муцениеце продолжает радовать поклонников своей красотой и открытостью, делясь подробностями своего ухода за собой, в том числе своими планами и опытом прохождения косметологических процедур.