Стилист Сергей Зверев счёл за честь нахождение в базе «‎Миротворца» вместе с Путиным

Стилист и певец Сергей Зверев заявил, что совсем не расстроен попаданием в украинскую базу «Миротворец». Как он рассказал журналисту РИА «Новости», ему очень льстит оказаться среди политической элиты, деятелей культуры и науки, которые тоже оказались в опале на Украине.

«Сегодня быть включённым в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования — это честь», — подчеркнул Зверев.