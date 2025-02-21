Стилист Сергей Зверев счёл за честь нахождение в базе «Миротворца» вместе с Путиным
Зверев назвал честью внесение его имени в украинскую базу «Миротворец»
Сергей Зверев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zverevsuperstar
Стилист и певец Сергей Зверев заявил, что совсем не расстроен попаданием в украинскую базу «Миротворец». Как он рассказал журналисту РИА «Новости», ему очень льстит оказаться среди политической элиты, деятелей культуры и науки, которые тоже оказались в опале на Украине.
«Сегодня быть включённым в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования — это честь», — подчеркнул Зверев.
Напомним, Сергей Зверев оказался в списках, опубликованных на украинском экстремистском сайте «Миротворец». Ресурс ведёт учёт всех «врагов» киевского режима. Основанием для включения телезвезды в перечень стала его поддержка СВО. Как пишут украинские СМИ, Киеву также не понравилось, что Зверев назвал Героем России своего племянника, погибшего в зоне спецоперации во время боевых действий. Путин находится в списке с августа 2017 года.