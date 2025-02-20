Сергея Зверева внесли в «Миротворец» за траур по племяннику, погибшему в зоне СВО

Известный российский стилист и исполнитель Сергей Зверев оказался в списках, опубликованных на украинском экстремистском сайте «Миротворец». Ресурс ведёт учёт всех «врагов» киевского режима, и вот очередь дошла до одной из самых эпатажных звёзд российского шоу-бизнеса.

Основанием для внесения имени артиста в базу данных «Миротворца», как указано на самом сайте, стала его публичная поддержка специальной военной операции. Согласно сообщениям украинских СМИ, поводом для внесения Зверева в число «врагов» Украины послужило выражение стилистом глубокой скорби в связи с трагической гибелью его племянника в зоне боевых действий.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» считает своей главной целью выявление личностей, угрожающих нацбезопасности Незалежной, а также публикациям на своих ресурсах их персональных данных.