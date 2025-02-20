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20 февраля, 15:00

Сергея Зверева внесли в «Миротворец» за траур по племяннику, погибшему в зоне СВО

Стилиста Сергея Зверева внесли на украинский сайт «Миротворец»

Сергей Зверев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zverevsuperstar

Сергей Зверев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zverevsuperstar

Известный российский стилист и исполнитель Сергей Зверев оказался в списках, опубликованных на украинском экстремистском сайте «Миротворец». Ресурс ведёт учёт всех «врагов» киевского режима, и вот очередь дошла до одной из самых эпатажных звёзд российского шоу-бизнеса.

Основанием для внесения имени артиста в базу данных «Миротворца», как указано на самом сайте, стала его публичная поддержка специальной военной операции. Согласно сообщениям украинских СМИ, поводом для внесения Зверева в число «врагов» Украины послужило выражение стилистом глубокой скорби в связи с трагической гибелью его племянника в зоне боевых действий.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» считает своей главной целью выявление личностей, угрожающих нацбезопасности Незалежной, а также публикациям на своих ресурсах их персональных данных.

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Ранее в списки «Миротворца» попал российский телеведущий Дмитрий Хрусталёв. Он был объявлен врагом страны за то, что исполнил новогодние желания четырёх мальчиков из донецкой Макеевки.

Ольга Сливченко
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