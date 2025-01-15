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15 января, 11:01

Скандальный украинский сайт «Миротворец» объявил охоту на Марию Певчих*

Марию Певчих* внесли на украинский сайт «Миротворец»

Мария Певчих*. Обложка © Wikipedia / European Commission

Мария Певчих*. Обложка © Wikipedia / European Commission

Признанная иноагентом Мария Певчих* внесена в чистилище скандального украинского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные «врагов» Незалежной и подстрекают радикалов устраивать расправы над неугодными киевскому режиму. Её имя появилось на портале после слов о то, что, что Россия могла бы освободить некоторых заключённых в обмен на отмену западных санкций.

Из карточки от 12 января 2025 года следует, что Певчих* обвиняется в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, а также в российской спецоперации и манипулировании общественно значимой информацией в интересах Москвы.

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Напомним, в декабре 2023 года МВД России объявило Марию Певчих* в розыск по обвинению в организации экстремистского сообщества, фейках об армии и вандализме. В январе 2024 года Басманный суд Москвы её заочно арестовал. Сейчас она скрывается за границей.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и признана иноагентом.

Андрей Бражников
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