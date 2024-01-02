Как разбогатели глава "Мослифта" и отец Марии Певчих и почему штормит ветотрасль: Самые яркие расследования Лайфа В 2023 году Лайф опубликовал несколько резонансных расследований. Напомним, о ком или чём шла речь. 1 января, 21:40 Вардан Авакян и Константин Певчих. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Павел Смертин, © e-xecutive.ru, © Shutterstock

Как молодые педагоги преподают в глубинке антироссийские ценности

Суть масштабной общественной программы "Учитель для России" в том, что выпускники отечественных ведущих вузов без педагогического образования преподают детям в отдалённых городах и сёлах. Ежегодно через программу проходит до 30 тысяч детей, за всё время существования — уже почти полмиллиона. Проект функционирует в Новосибирской, Калужской, Тамбовской, Новгородской, Нижегородской, Воронежской областях, Приморском крае и Ямало-Ненецком округе.

За фасадом благого дела скрывается антирусский проект, который разработала на деньги экс-президента США Билла Клинтона связанная с американскими спецслужбами компания The Boston Consulting Group. Отбор в "Учителя для России" устроен своебразно: знать преподаваемый предмет не нужно, зато обязально осуждать Родину и поддерживать Украину. В команду педагогов попадают сплошь одни навальнисты** и даже неприкрытые представители ЛГБТ***.

Как отец Марии Певчих* превратил теплопункт в особняк

Отец Марии Певчих*, Константин, приехал на Кубань как представитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) с задачей объединить семь профсоюзных пансионатов Геленджика, Туапсе и Анапы в единую сеть под брендом "Кубкурорт". Он занимался этим с 2004 по 2016 год. На деле же вышло нечто похожее на приватизацию, в ходе которой Певчих обзавёлся активами на сотни миллионов рублей. Именно это богатство позволило его дочери отучиться в Лондоне и стать, как считают на Западе, агентом британских спецслужб. После серии статей Лайфа его заочно арестовали в России. А на днях СК РФ объявил девушку в розыск. По какой статье, пока не сообщалось.

Например, Константин Певчих завладел зданием общежития и бесцеремонно выселил оттуда курортных работников, которые там жили последние тридцать лет. В собственности его младшей несовершеннолетней дочери оказался бывший теплопункт пансионата "Кавказ", ныне переделанный в симпатичный особняк.

Всё о ветеринарной отрасли в России

Лайф начал публикацию серии статей о ветеринарной отрасли в России. Этот рынок сейчас трясёт от дефицита препаратов, высоких цен и так называемых ветразводчиков. В первом материале — интерактивном лендинге — мы анонимно опросили ветеринаров о внутренней кухне их работы, разоблачили нескольких лжеспециалистов-разводил, разобрали доходы крупнейших клиник, выяснили, какие ветлекарства пропали из продажи. Также наши корреспонденты со скрытой камерой вызывали Айболитов на дом и сами ездили по клиникам.

Расследование Life: Как ветеринары наживаются на вас и ваших животных

Во втором материале Лайф рассказал о деятельности отца инфоцыганки Елены Блиновской, Олега Останина. Он владелец сети ветклиник "Биовет" — одной из самых критикуемых в стране. Особенно много вопросов к выездным врачам Останина, в Сети их регулярно называют мошенниками и проклинают за гибель животных. Как выяснилось, в Москве и области, вообще куда ни позвони, скорее всего, приедет ветеринар, сотрудничающий либо ранее сотрудничавший с "Биоветом".

Дольче вита главы "Мослифта"

Негатива на "Мослифт" — а это сейчас крупнейший оператор и производитель лифтов в России — льётся пугающе много. И люди недовольны не только обслуживанием старых лифтов, которые постоянно ломаются. Едва ли не чаще ужасы рассказывают про новые кабины с конвейера "Мослифта". Их сейчас сотнями монтируют в столице.

Последние шесть лет "Мослифтом" управляет Вардан Авакян. Его обвиняли в экономии на безопасности, а также в передаче подрядов "своим" подрядчикам, например, компании СМУ-7, которой владеет его мать. На себе и своих родственниках Авакян не экономит. Они с супругой приобрели за $3,5 миллиона виллу в средиземноморском стиле в Беверли-Хиллз, за €2,5 миллиона — дюплекс в элитной девятиэтажке в Париже. Много люксовой недвижимости у семьи Авакяна и в России.

Какое отношение имеют владельцы S7 Airlines к пропаже денег "Роснано"

Арбитражный суд Москвы поставил точку в судебной тяжбе госкорпорации "Роснано" против российского филиала Plastic Logic — международной IT-компании с британскими корнями, которая, получив свыше десятка миллиардов госрублей, должна была выпустить электронные учебники и обеспечить ими отечественные школы, но так и не сделала этого. Истец в лице "Роснано" требовал вернуть ранее выданный заём в... 700 тысяч рублей. Это сотые доли процента от вложенных бюджетных средств. Фемида удовлетворила иск, ответчик не возражал.

Лайф разобрал поэтапно, как выводились государственные деньги. А также выяснил, что сразу после начала СВО крупный пакет акций Plastic Logic выкупила семья Филёвых, владельцев авиаперевозчика S7 Airlines. После этого британский стартап начал банкротиться.

*Лицо признано иноагентом в РФ. **Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов на территории России. ***Международное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, запрещено в РФ.

Авторы Егор Пережогин