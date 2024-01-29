Суд Москвы заочно арестовал четырёх участников ФБК*, в том числе Марию Певчих***
Басманный суд Москвы заочно арестовал четырёх участников ФБК*, созданного Алексеем Навальным**. Среди них — Мария Певчих***, Дмитрий Низовцев***, Анна Бирюкова*** и пресс-секретарь Навального** Кира Ярмыш***.
Как сообщает РИА "Новости", их заочно обвинили в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении фейков о Вооружённых силах России, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма.
Напомним, что в декабре прошлого года МВД России объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих***. По данным Лайфа, ей грозит ответственность за организацию экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения, а также за фейки о ВС РФ и вандализм, совершённый группой лиц по мотивам политической вражды.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
*** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
ТАСС / ANDBZ / ABACA / Monasse Thierry