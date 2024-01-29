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29 января, 08:51

Суд Москвы заочно арестовал четырёх участников ФБК*, в том числе Марию Певчих***

Басманный суд Москвы заочно арестовал четырёх участников ФБК*, созданного Алексеем Навальным**. Среди них — Мария Певчих***, Дмитрий Низовцев***, Анна Бирюкова*** и пресс-секретарь Навального** Кира Ярмыш***.

Как сообщает РИА "Новости", их заочно обвинили в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении фейков о Вооружённых силах России, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма.

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Напомним, что в декабре прошлого года МВД России объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих***. По данным Лайфа, ей грозит ответственность за организацию экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения, а также за фейки о ВС РФ и вандализм, совершённый группой лиц по мотивам политической вражды.

* Экстремистская организация, запрещена в России.

** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

*** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

Обложка ©

ТАСС / ANDBZ / ABACA / Monasse Thierry

Александра Вишнякова
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