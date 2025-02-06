Митю Хрусталёва внесли в «Миротворец» за исполнение мечты детей из ДНР
Mash на Донбассе: Телеведущего Хрусталёва внесли на украинский сайт «Миротворец»
Дмитрий Хрусталёв. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Российского телеведущего Дмитрия Хрусталёва внесли в чистилище скандального украинского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные «врагов» Незалежной. Как сообщает Mash на Донбассе, он попал туда из-за того, что исполнил новогоднюю мечту четырёх мальчиков из Макеевки в ДНР.
Сайт «Миротворца» с информацией о Хрусталёве. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
По данным телеграм-канала, школьники попали в программу «Шаг к мечте» после того, как построили импровизированный блокпост и салютовали проезжающим военным ВС РФ. В конце прошлого года их пригласили на съёмки проекта, а Хрусталёв свозил ребят на танковый полигон. Там они прокатались на боевой технике и постреляли из автоматов и орудий.
А ранее Life.ru писал, что Минкульт Украины внёс Никиту Джигурду в список лиц, угрожающих безопасности страны. Причиной решения названы его неоднократные поездки в Донбасс и Запорожскую область, а также выступления для российских военнослужащих. Артист счёл достойной наградой признание его угрозой нацбезопасности Незалежной. По словам Джигурды, решение Киева только подтверждает его значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры.