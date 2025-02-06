Митю Хрусталёва внесли в «Миротворец» за исполнение мечты детей из ДНР

Российского телеведущего Дмитрия Хрусталёва внесли в чистилище скандального украинского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные «врагов» Незалежной. Как сообщает Mash на Донбассе, он попал туда из-за того, что исполнил новогоднюю мечту четырёх мальчиков из Макеевки в ДНР.

Сайт «Миротворца» с информацией о Хрусталёве. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

По данным телеграм-канала, школьники попали в программу «Шаг к мечте» после того, как построили импровизированный блокпост и салютовали проезжающим военным ВС РФ. В конце прошлого года их пригласили на съёмки проекта, а Хрусталёв свозил ребят на танковый полигон. Там они прокатались на боевой технике и постреляли из автоматов и орудий.