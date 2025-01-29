«Ревизор» — халатность, «Му-му» — жестокое обращение: За какие статьи УК сели бы герои русской классики Какие преступления совершали герои русской классики? Life.ru рассказывает, кого из знаменитых литературных персонажей ждал бы суд, по каким статьям УК РФ могли судить и какое наказание им бы грозило. 29 января, 14:00 За какие преступления можно судить героев русской литературы? Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / Racool_studio, © Youtube / Аудиобиблиотека // Русская и зарубежная литература, © kino-teatr

Русская литература полна ярких персонажей и сюжетов, которые захватывают нас с первых страниц. Но что, если взглянуть на их поступки с точки зрения современных законов? Многие из героев наших любимых произведений точно бы столкнулись с уголовным преследованием. И да, это оказалось бы совсем не романтично. Давайте разберёмся, кто из персонажей рисковал бы провести свои дни за решёткой, а кто — заплатить крупный штраф.

Герасим и «Муму»: статья за жестокое обращение с животными

Преступления героев русской классики по современным законам. Фото © Youtube / Аудиобиблиотека // Русская и зарубежная литература

Помните трогательную историю из «Муму» Тургенева? Кажется, что Герасим — жертва обстоятельств, но современные законы так не считают. Его поступок — утопление собаки — подпал бы под статью за жестокое обращение с животными. Сегодня это карается штрафом, обязательными работами или лишением свободы на срок до трёх лет. Смягчающим обстоятельством была бы его крепостная зависимость, но ответственности избежать всё равно не удалось бы.

Семейные драмы «Тихого Дона»

«Тихий Дон» Шолохова можно считать энциклопедией семейных конфликтов. Здесь и угрозы убийством, и побои, и нанесение вреда здоровью. В реальной жизни многие персонажи получили бы обвинения по статьям за домашнее насилие. Это штрафы, аресты и, в зависимости от тяжести, даже тюремные сроки до двух лет. Герои «Тихого Дона» точно бы загремели на сводки новостей, делится с Life.ru юрист и руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Персонажи «Тихого Дона», чьи конфликты пронизаны домашним насилием, оказались бы в поле зрения статей 111–119 УК РФ: от причинения лёгкого вреда здоровью (штраф до 40 тыс. рублей) до угроз убийством (лишение свободы до двух лет). Александр Хаминский Юрист и руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

Эраст из «Бедной Лизы»: доведение до самоубийства

Кого из персонажей русской литературы судили бы сегодня. Фото © Wikipedia / Platon Tiurin

Эраст, герой «Бедной Лизы» Карамзина, показал всему миру, к чему могут привести обман и безразличие. По современным законам его действия подпали бы под статью о доведении до самоубийства. Наказание за такое преступление — до шести лет лишения свободы. Любовная трагедия, если взглянуть через призму правосудия, теряет весь свой романтизм.

Аферы Чичикова: «мёртвые души» и мошенничество

«Мёртвые души» Гоголя на первый взгляд кажутся забавным приключением, но с юридической точки зрения это настоящая афера. Чичиков легко бы попал под статьи за мошенничество в сфере кредитования или при получении выплат. Наказание — до десяти лет лишения свободы. А если учесть его склонность к манипуляциям, в деле наверняка всплыли бы дополнительные обвинения.

Печорин из «Героя нашего времени»: похищение человека

Герои классики, которым грозит статья УК РФ. Фото © Wikipedia / Михаил Александрович Врубель

Печорин — яркий пример харизматичного антигероя, но его похищение Бэлы подпадает под тяжкую статью за похищение человека. В современном мире это карается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Романтический образ начинает тускнеть, согласны?

Воланд и его команда: разбой и манипуляции

«Мастер и Маргарита» Булгакова — произведение с магическим реализмом, но современные законы магии не признают. Воланд и его свита совершили бы множество преступлений: разбой, самоуправство, нарушение неприкосновенности жилища. «Персонажи «Мастера и Маргариты» оказались бы в сложной правовой ситуации: Воланд и его свита, манипулирующие жильём, могли бы отвечать за самоуправство (ст. 330 УК РФ) и нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ), а разбойные нападения — квалифицироваться по ст. 162 УК РФ с наказанием до пятнадцати лет лишения свободы», — разъясняет Александр Хаминский.

Чиновники из «Ревизора»: халатность

Life.ru раскрывает уголовные преступления в русской литературе. Фото © Wikipedia / Фишер К.А.

Гоголевские чиновники из «Ревизора» — классический пример бюрократической халатности. Их действия (или бездействие) в реальной жизни квалифицировались бы как нарушение должностных обязанностей. Это штрафы, увольнения и, при серьёзном ущербе, уголовная ответственность.

«Собачье сердце»: Преображенский и его эксперименты

Эксперименты профессора Преображенского из «Собачьего сердца» были бы запрещены современными законами. Создание Шарикова можно рассматривать как незаконные операции с животными. Такое поведение наказывается штрафом или ограничением свободы.

Раскольников: убийство и двойная мораль

Чем бы закончилась история Раскольникова в XXI веке. Фото © Wikipedia / Пётр Михайлович Боклевский

Раскольников из «Преступления и наказания» — один из самых известных «преступников» русской литературы. Убийство старухи-процентщицы подпадает под статью об умышленном убийстве с наказанием до пятнадцати лет. А его причастность к судьбе Сони Мармеладовой вызывает ещё больше вопросов с юридической точки зрения.

Раскольников из «Преступления и наказания» стал бы фигурантом двух дел: убийство старухи-процентщицы (ст. 105 УК РФ — до пятнадцати лет лишения свободы) и причастность к судьбе Сони Мармеладовой, чья проституция могла бы привести к обвинениям по ст. 241 УК РФ для организаторов (Раскольников не был организатором проституции, его не привлекли бы по этой статье). Александр Хаминский Юрист и руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

Читая русскую классику, мы часто забываем, что многие её герои — настоящие нарушители закона. Но это делает их только интереснее! Ведь, изучая их судьбы, мы можем взглянуть на жизнь с новой стороны. Какие ещё литературные персонажи, на ваш взгляд, могли бы попасть под статью? Делитесь в комментариях!

Авторы Сергей Трофимов