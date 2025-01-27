В России захотели оградить детей от «Бедной Лизы» Карамзина

Общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Госдуму с просьбой провести экспертизу в отношении произведения Николая Карамзина «Бедная Лиза» на предмет возможного увеличения возрастного ценза (сейчас он 12+). По мнению общественников, его печальная развязка может подтолкнуть школьников к совершению суицида. Обращение активистов оказалось в распоряжении Life.ru.

В организации рассказали, что сейчас в школьной программе по литературе 9-х классов есть повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза». По сюжету героиня Лиза накладывает на себя руки из-за предательства в любви со стороны Эраста. Известно, что после выхода повести в 1792 году в Москве прошла волна самоубийств юных девушек из-за неразделённой любви, причём они сводили счёты с жизнью так же, как и главная героиня произведения.

«Несмотря на то что так называемый эффект Вертера, представляющий собой самовольное окончание жизни из-за неразделённой любви по примеру героя сочинения, связывают обычно с выходом в свет произведения, в настоящее время статистики самоубийств по указанному основанию нет», — говорится в заявлении.

Там отметили, что в настоящий момент возрастное ограничение произведения — 12 лет. В этом возрасте детям свойственен инфантилизм и максимализм, а потому даже современный подросток вполне может повторить трагические поступки вдохновляющего героя.

«В связи с чем допускаем, что может иметься необходимость в поднятии возрастной планки для чтения указанного шедевра литературы. В связи с изложенным, руководствуясь статьями 1, 2, 10 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года, прошу принять возможные меры к проведению экспертизы информационной продукции в отношении произведения Карамзина Н.М. «Бедная Лиза» на предмет возрастной группы 12+, с привлечением психиатра, психолога, лингвиста», — говорится в заявлении.