Тест: Только 1 из 100 человек вспомнит пропущенные слова в куплетах культовых песен СССР
А вы помните, какую песенку напеваете, когда идёте на работу или готовите ужин? Если это что-то из прошлого века, то с сегодняшним тестом вы справитесь на отлично!
Песни из советских фильмов стали настоящими хитами, вышли за пределы экранов и превратились в часть нашей культуры. Их напевают за праздничным столом, слушают в дороге и передают из поколения в поколение. Эти мелодии мгновенно переносят нас в те незабываемые времена, вызывая ностальгию по детству, юности или просто по атмосфере доброты и искренности, которой так славились картины той эпохи. Однако с течением времени текст композиций трансформируется, добавляются новые слова, рифмы и даже аранжировки. Поэтому сегодня вам предстоит вспомнить непревзойдённые оригиналы в самых мельчайших деталях!
Для написания музыки для кино нередко привлекают известных певцов и композиторов. Во многих фильмах СССР звучат песни талантливого Владимира Высоцкого, который был настоящей звездой того времени. Но сможете ли вы угадать, из каких песен артиста эти строки, хотя бы на 5/7? А этот лёгкий тест раскроет интересную правду про фанатов «Гардемаринов» всего за 5 вопросов: наконец выпал шанс узнать, на кого из героев легендарной картины похожи именно вы!
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Коллаж © Life.ru Фото © Кадр из фильма «Карнавал»,«Я шагаю по Москве», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» / Kinopoisk