Создала ChatGPT, украла имя и родила от Илона: Кто такая Шивон Зилис — новая пассия Маска

Об Илоне Маске в принципе известно уже всё, что нужно знать: миллиардер, филантроп, «зигомёт»… Единственная подробность, которую все пропустили: матерью трёх его детей стала исследовательница искусственного интеллекта и венчурная капиталистка Шивон Зилис. В детстве она играла в хоккей в качестве вратаря, потом девушке каким-то невероятным образом удалось устроиться на работу в IT-компанию после философского факультета, а ещё она приложила руку к созданию самого известного искусственного интеллекта современности. Кто такая Шивон Зилис и что она делала до и после знакомства с Маском, рассказываем в материале.

Кто такая Шивон Зилис: биография пассии Маска

Шивон Зилис в детстве увлекалась двумя вещами: искусственным интеллектом и хоккеем. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Shivon Zilis

Шивон Зилис родилась в 1986 году в канадском городе Маркеме в провинции Онтарио. Так как экономика Канады в то время процветала, у девочки была возможность с детства заниматься двумя вещами, которые нравились ей больше всего: это искусственный интеллект и хоккей. После школы у Шивон не возникло проблем с поступлением в Йельский университет, из которого она выпустилась с рекордом по количеству отбитых шайб в университетской хоккейной команде, а также степенью бакалавра в области экономики и философии. С таким дипломом её сразу взяли работать в ведущую мировую IT-компанию IBM: сейчас ситуация немыслимая, но в 2008 году в США всё было возможно.

Тогда Шивон отвечала за развитие технологий в развивающихся странах, например в Индонезии или Перу. Со стороны IBM хитрый трюк, Зилис — наполовину индианка, наполовину канадка, логично послать её развивать нейросети в Индонезию. Заработав на перуанских нейросетях достаточно денег, женщина увлеклась темой венчурного капитала и даже недолго спонсировала компанию Bloomberg Beta, развивающую так называемый машинный интеллект.

Какое отношение Шивон Зилис имеет к ChatGPT

В 2016 году Шивон Зилис приняли в совет директоров компании OpenAI, которая подарила миру ChatGPT. Фото © Flickr / Fortune Brainstorm Tech

Когда в 2016 году Шивон Зилис приняли в состав директоров компании OpenAI («Открытый искусственный интеллект»), она, наверное, думала, что оказалась в раю. Компания полностью занималась искусственным интеллектом, и именно здесь разработали великий и ужасный ChatGPT, которым сейчас угрожают заменить всех на свете — от проджект-менеджеров до копирайтеров. Эта позиция была некоммерческой, но деньги Шивон уже были не нужны: она стала успешной венчурной капиталисткой, замешанной в интриге между компанией учёных и Илоном Маском. Пожалуй, именно из-за этого в 2023 году Зилис прогнали из совета директоров: в своём официальном заявлении в OpenAI обвинили Маска в попытках сделать из них коммерческую компанию и «подмять под себя», объединив с Tesla. Шивон всё это время выступала партнёром в переговорах между южным африканцем и «костяком» OpenAI. В итоге девушка выбрала сторону Маска.

Шивон Зилис и Илон Маск: что их связывает

Шивон Зилис дружит с Илоном Маском как минимум с 2017 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

С Илоном Маском Шивон Зилис связывают не только дети, хотя они, несомненно, являются самым важным связующим звеном. Маск давным-давно пригласил её работать в своём бизнесе. Например, с 2017 года девушка работала в Tesla над автопилотом в качестве проектного директора. Как раз в то время у OpenAI и возникли первые «тёрки» с Маском, а Шивон там выступала в качестве переговорщика. Позже Зилис участвовала в знаменитом проекте Neuralink, который сейчас помогает полностью парализованным людям играть в компьютерные игры и управлять компьютером силой мысли.

Как Шивон Элис Зилис связана с певицей Граймс

Злые языки утверждают: Шивон Зилис украла имя у певицы Граймс. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Shivon Zilis, © Wikipedia / Jordan Uhl

Илон Маск и Граймс встречались с 2018-го по 2021 год. За это время у них родилось трое детей, которым миллиардер дал самые безумные имена: X Æ A-12, Экза Дарк Сайдерил и Тау Техно Механикус. В англоязычной среде у людей иногда встречаются «средние имена», и с некоторых пор у Шивон Зилис и Граймс таковые начали совпадать. Настоящее имя поп-дивы — Клэр Элис Буше, а Шивон Элис Зилис сейчас периодически обвиняют в воровстве «среднего имени». Но дело не только в нём: после расставания с Граймс Маск и дети жили с Шивон, а в 2023 году певица и вовсе просила парочку позволить ей увидеться с сыном в «Твиттере» (ныне X). Эти посты уже давно удалены, но семейный скандал далёк от завершения: летом 2024-го в спор вступила даже мать Граймс, журналистка Сэнди Гароссино.

Дети Шивон Зилис и Маска

Шивон Зилис родила от Илона Маска трёх детей: близнецов при помощи ЭКО и последнего ребёнка, как — не совсем понятно. Фото © Flickr / Fortune Brainstorm Tech

У Шивон Зилис и Илона Маска тем временем появились собственные дети. В 2021 году девушка родила от миллиардера близнецов, причём она утверждает, что так вышло исключительно методом ЭКО, а Маск выступил в качестве донора спермы. Последнего ребёнка пара, видимо, завела чуть более традиционным способом. Имя и пол пока не раскрываются. Интересно, что как раз в 2021 году отношения Маска и Зилис начали особенно укрепляться: они вместе много часов играли в стратегию Polytopia.