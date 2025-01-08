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Регион
8 января, 09:44

Родная сестра создателя ChatGPT обвинила его в изнасиловании

Сестра главы OpenAI Альтмана подала на него в суд по обвинению в домогательствах

Сэм Альтман. Обложка © Wikipedia

Сэм Альтман. Обложка © Wikipedia

Младшая сестра главы компании OpenAI и создателя ChatGPT Сэма Альтмана — Энн — подала на него в суд. Об этом сообщил сам Альтман, отметив, что сестра обвинила его и других членов семьи в домогательствах в детстве. По его словам, эта информация полностью ложная, и вызвана психическим недомоганием девушки.

По информации Newsweek, Энн сообщила в поданном иске, что её старший брат ухаживал за ней и подвергал её якобы сексуальному насилию несколько раз в 1990-х и 2000-х годах, что привело к травмам и посттравматическому стрессовому расстройству. Кроме того, сестра создателя ChatGPT заявила о домогательствах со стороны других членов их семьи.

«Моя сестра подала на меня в суд. Это заявление от моей мамы, братьев и меня... Энни сделала глубоко обидные и совершенно ложные заявления о нашей семье, особенно о Сэме. Мы решили не отвечать публично из уважения к её частной жизни и нашей собственной. Однако теперь она подала в суд на Сэма, и мы чувствуем, что у нас нет выбора, кроме как заняться этим», — написал Альтман в соцсети X от имени семьи.

Глава OpenAI отметил, что Энн страдает от психических проблем, которые пытается решить вся его семья на протяжении многих лет с помощью специалистов. Кроме того, девушку поддерживают финансово. Несмотря на это, Энн Альтман отказывается от лечения и «продолжает требовать всё больше денег» от семьи.

Уволенный из OpenAI Альтман вернулся на должность гендира через 12 дней
Уволенный из OpenAI Альтман вернулся на должность гендира через 12 дней

А ранее Life.ru писал, что кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет урегулировал дело о домогательствах. Одна из женщин обвинила его в сексуальном насилии. Хегсет достиг с ней соглашения, которое включало выплату компенсации и пункт о конфиденциальности.

Дарья Нарыкова
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