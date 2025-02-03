Как выбрать питомца мечты: 5 кошек и 5 собак, которые подходят для аллергиков

Кажется, что аллергия на животных — это приговор для всех, кто мечтает о пушистом друге. Но не спешите прощаться с идеей завести любимца! Среди множества пород есть те, которые вызывают гораздо меньше аллергических реакций. Мы сделали подборку из представителей хвостатых, которые станут идеальными спутниками для людей с этой особенностью.

Почему некоторые животные менее аллергенны?

Топ-5 кошек и собак, безопасных для аллергиков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Yantseva

Аллергия на кошек и собак связана не с их шерстью, как часто думают, а с белками, которые содержатся в слюне, коже и выделениях животных. Эти компоненты попадают на шерсть и распространяются в доме. У некоторых пород домашних животных уровень этих белков ниже, что делает их более подходящими для аллергиков. Теперь — к героям нашей подборки.

Кошки для аллергиков

Если вы думаете, что кошки и аллергия несовместимы, вас ждёт приятный сюрприз. Эти породы выделяют меньше аллергенов и требуют минимального ухода, чтобы держать их под контролем. Вот список пушистых и не очень друзей, которые станут отличными компаньонами.

Бенгальская кошка: миниатюрный леопард с дружелюбным характером

Бенгальская кошка: энергия, стиль и минимальное количество шерсти. Фото © Wikipedia / William Crochot

Эти элегантные кошки — настоящие энерджайзеры с потрясающим пятнистым окрасом. Благодаря короткой шелковистой шерсти, которая почти не линяет, бенгалы становятся находкой для аллергиков. Они обожают активные игры и вполне могут сопровождать вас в небольших водных развлечениях. Полезный совет: обеспечьте бенгалу игрушки, которые пробудят его охотничий инстинкт. Это спасёт ваш дом от «развлекательных экспериментов».

Сибирская кошка: пышная шерсть без лишнего риска

Сибирская кошка: пушистый компаньон с низким уровнем аллергенов. Фото © Wikipedia / Jan Warner

Сибиряки — это не только пушистое чудо, но и кошки, которые выделяют меньше белка Fel d1. Они самостоятельны, но при этом очень лояльны к своим хозяевам. Их густая шерсть прекрасно защищает от холода и удивляет своей мягкостью. Полезный совет: добавьте в рутину регулярное расчёсывание, чтобы снизить количество шерсти и облегчить жизнь аллергикам.

Корниш-рекс: волнистая шерсть для минимального ухода

Корниш-рекс: минимум шерсти — максимум эмоций. Фото © Wikipedia / Tomi Tapio K

У этих игривых кошек нет подшёрстка, а короткие волнистые волоски практически не выпадают. Это означает, что аллергенов в доме будет меньше. Корниш-рексы любят быть в центре внимания и с радостью составят вам компанию в любых делах. Полезный совет: заведите мягкую расчёску и расчёсывайте шерсть раз в неделю, чтобы поддерживать её в идеальном состоянии.

Донской сфинкс: бесшёрстный друг, который не оставит вас равнодушным

Донской сфинкс: бесшёрстный друг для общения и тепла. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jaroslaw Kurek

Сфинксы привлекают внимание своим необычным внешним видом и дружелюбным характером. Они требуют регулярного ухода за кожей, но отсутствие шерсти делает их идеальным выбором для людей с аллергией. Эти кошки любят тепло и станут вашими постоянными спутниками. Полезный совет: купайте сфинкса каждые 7–10 дней, чтобы кожа оставалась чистой и здоровой.

Ориентальная кошка: стиль и элегантность без лишних хлопот

Ориентальная кошка: элегантная и гипоаллергенная звезда вашего дома. Фото © Wikipedia / Heikki Siltala

С короткой гладкой шерстью и отсутствием подшёрстка ориентальные кошки реже вызывают аллергические реакции. Они невероятно общительны, любят быть рядом с человеком и станут отличными компаньонами для активных людей. Полезный совет: выделите ориенталу место на уровне вашего взгляда — они обожают наблюдать за всем, что происходит.

Собаки для аллергиков

Если вы мечтаете о четвероногом друге, но аллергия не даёт расслабиться, это не повод отказываться от собаки. Мы нашли породы, которые линяют мало или выделяют минимальное количество аллергенов. Вот их список!

Пудель: идеальный спутник для всех и каждого

Пудель: умный и активный друг с кудрявой шерстью. Фото © Wikipedia / Hakatas

Кудрявая шерсть пуделя не только выглядит мило, но и почти не линяет, удерживая аллергены. Это делает его идеальным для аллергиков. Умные и энергичные пудели подойдут как для семей с детьми, так и для одиноких людей, которые ищут активного друга. Полезный совет: водите пуделя к грумеру раз в 6–8 недель, чтобы его шерсть оставалась идеальной.

Бишон-фризе: комочек радости для семьи

Бишон-фризе: идеальный семейный питомец, который не линяет. Фото © Wikipedia / Heike Andres

Эти маленькие собачки с мягкой шерстью выглядят как плюшевые игрушки, но за милой внешностью скрывается живой и дружелюбный характер. Шерсть бишона не линяет, что снижает вероятность аллергических реакций. Полезный совет: расчёсывайте бишона каждый день, чтобы избежать спутывания шерсти и уменьшить количество аллергенов.

Китайская хохлатая: минимум шерсти — максимум любви

Китайская хохлатая: стильный выбор для тех, кто не хочет шерсти. Фото © Wikipedia / Tommy

Голая разновидность этой породы — идеальный выбор для тех, кто хочет избежать линьки. Китайская хохлатая собака обожает внимание и будет верным спутником в любом вашем приключении. Полезный совет: не забывайте защищать нежную кожу голой хохлатой от солнца или холода в зависимости от сезона.

Йоркширский терьер: миниатюрный охранник вашего покоя

Йоркширский терьер: маленький аристократ с шелковистой шерстью. Фото © Wikipedia / Wwwikipediya

Йорки — собаки с шелковистой шерстью, напоминающей человеческие волосы. Они почти не линяют и хорошо подходят для жизни в городской квартире. Но помните: йорки обожают быть в центре внимания и любят активные игры. Полезный совет: используйте качественный шампунь для собак с длинной шерстью, чтобы йорк всегда выглядел ухоженным.

Шнауцер: серьёзный охранник с гипоаллергенной шерстью

Шнауцер: универсальный охранник с минимальной линькой. Фото © Wikipedia

Шнауцеры всех размеров известны своей преданностью и отличной приспособляемостью. Их жёсткая шерсть требует тримминга, но почти не линяет. Это отличный выбор для тех, кто ищет собаку-охранника, не вызывающую аллергии. Полезный совет: обучайте шнауцера командам с раннего возраста — это поможет раскрыть его умственные способности.

Как правильно ухаживать за гипоаллергенным питомцем?

Важно помнить, что каждый случай индивидуален — и даже гипоаллергенные животные могут вызывать реакцию у особо чувствительных людей. Чтобы минимизировать шансы на аллергию и создать комфортные условия для себя и своего питомца, важно правильно за ним ухаживать. Вот несколько простых советов, которые помогут вам и вашему новому другу жить в гармонии. Тщательный уход за шерстью и кожей. Регулярное купание и расчёсывание снижают количество аллергенов.

Регулярное купание и расчёсывание снижают количество аллергенов. Очистка дома. Используйте пылесосы с HEPA-фильтрами, чтобы удалять мельчайшие частицы аллергенов.

Используйте пылесосы с HEPA-фильтрами, чтобы удалять мельчайшие частицы аллергенов. Личный контакт. Попробуйте сначала провести время с животным, чтобы убедиться, что реакция минимальна.

Как выбрать гипоаллергенного питомца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / evrymmnt