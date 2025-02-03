Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 13:40

100 минут между мирами: Основателю «Арбата» сшили сердце и влили 4 литра крови после ранения

Mash: Саркисяну почти 100 минут после взрыва ушивали повреждённые участки сердца

Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР

Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР

За жизнь основателя батальона «Арбат», главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна боролись почти 100 минут. Всё это время врачи ушивали его повреждённые участки сердца и лёгкого. Об этом сообщает Mash.

Пациента подключили к временному электрокардиостимулятору и перелили четыре литра крови. Дышать Саркисян перестал в 12:30, в 12:40 медики констатировали его смерть после реанимационных мероприятий.

«Большая потеря»: Алаудинов соболезнует в связи с гибелью Армена Саркисяна
«Большая потеря»: Алаудинов соболезнует в связи с гибелью Армена Саркисяна

Напомним, что утром 3 февраля в московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв. По предварительным данным, целью атаки было убийство Армена Саркисяна, который находится в розыске по версии украинских властей. Исполнитель заказного убийства активировал самодельное взрывное устройство дистанционно. Предполагается, что взрывное устройство было скрыто под диваном в холле многоэтажного здания. Саркисян получил ранения ноги и был срочно госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позже он скончался, так и не приходя в сознание.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Взрыв в ЖК «Алые паруса»
  • Утраты
  • Происшествия
  • Общество
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar