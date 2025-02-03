100 минут между мирами: Основателю «Арбата» сшили сердце и влили 4 литра крови после ранения
Mash: Саркисяну почти 100 минут после взрыва ушивали повреждённые участки сердца
Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР
За жизнь основателя батальона «Арбат», главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна боролись почти 100 минут. Всё это время врачи ушивали его повреждённые участки сердца и лёгкого. Об этом сообщает Mash.
Пациента подключили к временному электрокардиостимулятору и перелили четыре литра крови. Дышать Саркисян перестал в 12:30, в 12:40 медики констатировали его смерть после реанимационных мероприятий.
Напомним, что утром 3 февраля в московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв. По предварительным данным, целью атаки было убийство Армена Саркисяна, который находится в розыске по версии украинских властей. Исполнитель заказного убийства активировал самодельное взрывное устройство дистанционно. Предполагается, что взрывное устройство было скрыто под диваном в холле многоэтажного здания. Саркисян получил ранения ноги и был срочно госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позже он скончался, так и не приходя в сознание.