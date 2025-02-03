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3 февраля, 12:35

«Большая потеря»: Алаудинов соболезнует в связи с гибелью Армена Саркисяна

Алаудинов: «АрБат» достойно выполнял боевые задачи под командованием Саркисяна

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов выразил соболезнования в связи с гибелью Армена Саркисяна. Убийство главы Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основателя батальона «АрБат» он назвал большой потерей как для армянского народа, так и для россиян. Видео генерал-лейтенант выложил в своих соцсетях.

Видео © VK / Апти Алаудинов Ахмат

Командир «Ахмата» подчеркнул, что под руководством Саркисяна подразделение «АрБат» достойно справлялось с боевыми задачами в Курской области. Они часто сотрудничали, поэтому Алаудинов лично видел, как проявлял себя погибший в рамках тактических заданий спецоперации.

«На территории Курской области наши подразделения некоторое время находились рядом. Достойно выполняло подразделение «АрБат» свои боевые задачи», — сказал он.

Алаудинов выразил уверенность, что заказчики и исполнители покушения понесут наказание.

«Армен с достоинством защищал наше отечество. Я считаю, что враги, которые нанесли такой удар, должны понести наказание, они однозначно получат по заслугам», — заявил командир «Ахмата».

Алаудинов добавил, что надеется на скорую победу над противником, которые совершает подобные зверства.

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Напомним, утром 3 февраля в московском ЖК «Алые паруса» раздался взрыв. Предварительно, целью было убийство Армена Саркисяна, которого власти Украины даже объявили в розыск. Исполнитель заказного убийство привёл в действие СВУ дистанционно. Предположительно, оно было заложено под диваном в холле многоэтажного дома. Саркисян получил ранение ноги, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Спустя время он умер, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

VK / Федерация Бокса ДНР

Ольга Сливченко
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