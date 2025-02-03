«Большая потеря»: Алаудинов соболезнует в связи с гибелью Армена Саркисяна

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов выразил соболезнования в связи с гибелью Армена Саркисяна. Убийство главы Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основателя батальона «АрБат» он назвал большой потерей как для армянского народа, так и для россиян. Видео генерал-лейтенант выложил в своих соцсетях.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что под руководством Саркисяна подразделение «АрБат» достойно справлялось с боевыми задачами в Курской области. Они часто сотрудничали, поэтому Алаудинов лично видел, как проявлял себя погибший в рамках тактических заданий спецоперации.

«На территории Курской области наши подразделения некоторое время находились рядом. Достойно выполняло подразделение «АрБат» свои боевые задачи», — сказал он.

Алаудинов выразил уверенность, что заказчики и исполнители покушения понесут наказание.

«Армен с достоинством защищал наше отечество. Я считаю, что враги, которые нанесли такой удар, должны понести наказание, они однозначно получат по заслугам», — заявил командир «Ахмата».