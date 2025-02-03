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Регион
3 февраля, 11:17

Погибший после взрыва в «Алых парусах» Саркисян находился в розыске на Украине

Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР

Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР

Командира батальона специального назначения «Арбат» и главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который скончался от полученных ранений в результате взрыва в московском ЖК «Алые паруса», преследовали киевские власти. С 2014 года он находился в розыске, о чём свидетельствует информация из базы данных МВД Украины.

В декабре 2024 года Саркисяну предъявили новые обвинения — в том числе за «содействие России» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Также личные данные погибшего были внесены в реестр скандального украинского сайта «Миротворец» как командира батальона «Арбат» 1 апреля 2015 года.

«Почерк узнаваемый»: Политолог предположил, кто является заказчиком взрыва в «Алых парусах»
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Напомним, сегодня утром в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве прогремел взрыв. По предварительной версии, целью был президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Life.ru публиковал список раненых в результате подрыва. Главной версией взрыва в «Алых парусах» является заказное убийство радиоуправляемым СВУ. Всего погибли два человека.

Ольга Сливченко
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