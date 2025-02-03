Командира батальона специального назначения «Арбат» и главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который скончался от полученных ранений в результате взрыва в московском ЖК «Алые паруса», преследовали киевские власти. С 2014 года он находился в розыске, о чём свидетельствует информация из базы данных МВД Украины.

В декабре 2024 года Саркисяну предъявили новые обвинения — в том числе за «содействие России» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Также личные данные погибшего были внесены в реестр скандального украинского сайта «Миротворец» как командира батальона «Арбат» 1 апреля 2015 года.