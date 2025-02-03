Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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3 февраля, 08:31

Главной версией ЧП в «Алых парусах» сочли заказное убийство радиоуправляемым СВУ

В холле жилого комплекса «Алые паруса» сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Сейчас на место уже приехали сапёры и полиция. Об этом сообщает источник РБК в правоохранительных органах.

По основной версии, убийство в ЖК «Алые паруса» носит конкретно заказной характер. Взрыв был заранее подготовлен и спланирован, считают правоохранители. Чтобы выяснить все нюансы, полиция уже начала изучать записи с камер видеонаблюдения.

Стало известно, кто мог быть целью покушения в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве
Стало известно, кто мог быть целью покушения в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве

Взрыв произошёл в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве примерно в 09:50 утра. В результате инцидента пострадали как минимум пять человек, один из которых погиб. Полиция рассматривают версию о покушении. Следственный комитет России также уже возбудил уголовное дело. Life.ru уже также опубликовал видео с места происшествия.

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Life.ru

Наталья Афонина
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