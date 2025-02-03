Главной версией ЧП в «Алых парусах» сочли заказное убийство радиоуправляемым СВУ
В холле жилого комплекса «Алые паруса» сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Сейчас на место уже приехали сапёры и полиция. Об этом сообщает источник РБК в правоохранительных органах.
По основной версии, убийство в ЖК «Алые паруса» носит конкретно заказной характер. Взрыв был заранее подготовлен и спланирован, считают правоохранители. Чтобы выяснить все нюансы, полиция уже начала изучать записи с камер видеонаблюдения.
Взрыв произошёл в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве примерно в 09:50 утра. В результате инцидента пострадали как минимум пять человек, один из которых погиб. Полиция рассматривают версию о покушении. Следственный комитет России также уже возбудил уголовное дело. Life.ru уже также опубликовал видео с места происшествия.
Life.ru