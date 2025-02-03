Главной версией ЧП в «Алых парусах» сочли заказное убийство радиоуправляемым СВУ

В холле жилого комплекса «Алые паруса» сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Сейчас на место уже приехали сапёры и полиция. Об этом сообщает источник РБК в правоохранительных органах.

По основной версии, убийство в ЖК «Алые паруса» носит конкретно заказной характер. Взрыв был заранее подготовлен и спланирован, считают правоохранители. Чтобы выяснить все нюансы, полиция уже начала изучать записи с камер видеонаблюдения.