СК завёл дело по факту смертельного взрыва в ЖК «‎Алые паруса» в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в московском ЖК «‎Алые паруса» на Авиационной улице, унёсшего жизнь одного человека. Об этом информирует СУ СКР по столице.

«В связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», – уточнили в СК.