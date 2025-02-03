СК завёл дело по факту смертельного взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. Фото © VK / Подслушано Химки ™
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице, унёсшего жизнь одного человека. Об этом информирует СУ СКР по столице.
«В связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», – уточнили в СК.
Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами уже приступили к осмотру места взрыва. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его причин.
Напомним, взрыв прогремел ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. Пять человек пострадали, один погиб. Силовики рассматривают версию о покушении. «Алые Паруса» — ЖК премиум-класса, расположен в районе Щукино недалеко от Москвы-реки. Стоимость квартир в среднем от 31 млн до 250 млн рублей.