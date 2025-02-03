Опубликовано видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Опубликовано видео из ЖК «Алые паруса» в Москве, где утром 3 февраля прогремел взрыв. На кадрах Mash видно разнесённые двери и людей, покрытых пылью.
Место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. Видео © Mash
Напомним, взрыв прогремел ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. Пять человек пострадали, один погиб. Силовики рассматривают версию о покушении. «Алые Паруса» — ЖК премиум-класса, расположен в районе Щукино недалеко от Москвы-реки. Стоимость квартир в среднем от 31 млн до 250 млн рублей.
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